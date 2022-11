Hombre de negocios sale por dos horas y tarda 30 años en regresar a casa: Vuelve con la misma ropa y sin recordar nada

Vasile Gorgos, un ganadero de Rumania, desapareció tras salir de su casa para hacer un viaje de negocios. Tardaría dos horas, pero regresó a su hogar 30 años después. Tenía la misma ropa y en su bolsillo llevaba intacto el boleto de tren de la ruta Ploiesti – Bacau que debía abordar tres décadas atrás.

El misterio rodea a este caso que conmocionó al país europeo. El hombre desapareció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Por años, su familia agotó los esfuerzos por hallarlo con vida o al menos obtener una pista sobre el paradero del sujeto que en ese momento tenía 63 años, reseñó El Universal.

Ante la desaparición del hombre de negocios, Vasile Gorgos fue dado por muerto. Familiares, vecinos y conocidos le rindieron homenajes de despedida llenos de incertidumbre y desesperanza.

