Reforma previsional: Oposición cuestiona destino del 6% y oficialismo pide avanzar para mejorar las pensiones

¿Qué pasó?

Desde distintos sectores políticos han reaccionado al anuncio del Presidente Gabriel Boric de la reforma previsional, la cual contempla que los dineros sean administrados por una entidad pública y que exista una cotización adicional, con cargo al empleador, del 6% para un fondo colectivo.

Pese a que comparten la necesidad de aumentar las pensiones, desde la oposición cuestionaron la implementación de estos ejes, mientras que desde el oficialismo llamaron a avanzar en la iniciativa.

¿Qué dijo la oposición?

"La solidaridad hay que hacerla con impuestos generales, mejorando la Pensión Garantizada Universal (PGU), disminuyendo sus requisitos y también mejorándola para que la mujeres puedan acceder a los 60 años... Se nos condena a una burocracia absurda, instaurando un ente que administrará más de 8 millones de cuentas. No me imagino que el Estado esté preparado para poder hacerlo", señaló el diputado Frank Sauerbaum (RN).

En esa misma línea, la legisladora Camila Flores (RN) recalcó que "el 6% que es el fruto del trabajo de cada trabajador y debe ir para su propio beneficio".

El 6% de cotización adicional debe ir a la cuenta individual de cada trabajador. Si se quiere hacer solidaridad no puede ser con un impuesto al trabajo sino con impuestos generales

"Tenemos justificadas dudas"

El senador Iván Moreira (UDI) valoró que "el Gobierno reconozca que los fondos son de los trabajadores, que se busque mediante la reforma el aumento de la PGU a $250 mil y el apoyo especial a nuestras mujeres. Pero tenemos justificadas dudas, especialmente en cuanto a las comisiones, el destino del 6% adicional, porque el alma nacional y las encuestas indican que ese 6% vaya a las cuentas individuales".

"¿Cómo se va a financiar la implementación de esta administradora de pensiones autónoma? ¿Cuál será la gradualidad de esta reforma?", agregó.

Asimismo, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que "el Presidente manda ciertos mensajes políticos, tales como el fin de las AFP, sin mirar si perjudica o no al trabajador. Por otro lado, se nota una clara vocación colectivista, sobre todo cuando el Gobierno le quita al trabajador que sus fondos individuales crezcan con el 6%".

"Nada se dice, por ejemplo, sobre cuánto cuesta la administración de los fondos por un ente público, ni las limitaciones de dicho organismo. Yo creo que hay mucho que conversar", indicó.

"Es completamente injusto"

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) señaló: "Compartimos con el Presidente que es urgente mejorar las pensiones. Creemos que hay cosas propuestas que son positivas, como rebosar la forma en que se cobran las comisiones, generar más competencia en el mercado de las AFP, crear algún mecanismo para ayudar a las mujeres y personas que tienen lagunas previsionales. También estamos de acuerdo en aumentar la PGU".

Sin embargo, manifestó: "Consideramos que es completamente injusto y contrario a lo que quieren los chilenos que la cotización individual que va a pagar cada trabajador no vaya a sus cuentas personales, sino que vaya a un fondo de reparto".

"Impuesto al trabajo"

La senadora María José Gatica (RN) dijo creer que "el 6% adicional que deberá pagar el empleador se convertirá en un impuesto al trabajo, que lo que hará es que los trabajadores terminen entregando el aporte a través de sus propios sueldos".

"No me imagino a las pymes, que ya están apretadas económicamente, aportando ese monto adicional, sobre todo en momentos en que el país no crece y donde entraremos en una dura recesión. Lo que va a pasar es que aumentará la informalidad", afirmó.

Por su parte, la diputada Sofía Cid (RN) afirmó que "es un proyecto que hay que analizar, nosotros siempre hemos dicho, y dentro de las propuestas que le hicimos al Gobierno, era que este 6% adicional fuera la capitalización individual de cada uno de los trabajadores".

El senador Iván Flores expresó: "Espero sinceramente que lo que acaba de plantear el Presidente Boric a todo el país se cumpla. Espero que el proyecto exactamente sea lo que acaba de anunciar el Presidente y no como ha ocurrido otras veces que una cosa son los anuncios y otra cosas son los proyectos, que a veces se demoran mucho tiempo".

¿Qué dijo el oficialismo?

La diputada Catalina Pérez (RD) aseguró que la reforma "se hace cargo de mejores pensiones sin discriminación de género, con libertad de elección y seguridad social para una vida digna para todos. No podemos seguir esperando para resolver las urgencias de los y las chilenas".

El legislador independiente Tomás Hirsch sostuvo que "es una gran noticia para Chile. Se acaba con el negocio de las AFP y avanzamos hacia un sistema de seguridad social. Si a las AFP no les gusta, es la mejor señal de que es bueno para Chile".

"Avanzar rápidamente"

En tanto, Maite Orsini (RD) destacó que la iniciativa "promete terminar ahora, no en 40 años más, con las pensiones de hambre que entrega el sistema de las AFP, y con su negocio abusivo a costa del trabajo de todos".

El diputado Diego Ibáñez (CS) llamó a "avanzar rápidamente (en la reforma) que pone fin a las AFP y que pone en el centro un modelo mixto que es el que se ocupa en la mayor parte de los países del mundo que garantizan una jubilación digna, después de años de trabajo".