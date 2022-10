Realizan fiscalizaciones en terminal de buses por fin de semana largo: Sigue estas recomendaciones para un viaje seguro

28 oct. 2022 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

Se espera que para este fin de semana largo más de 500 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana, por lo que se están realizando las fiscalizaciones correspondientes para contar con las medidas de seguridad.

Además, se están realizando controles en los terminales de buses, donde llegó una gran cantidad de personas en las primeras horas de este viernes.

Más de 300 mil personas saldrán en buses y trenes

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, detalló que "tenemos un fin de semana de cuatro días, el último del año y vamos a tener cerca de 330 mil personas saliendo de Santiago en buses y en trenes".

"Ahí lo que nos convoca como Ministerio es que cada uno de esos viajes se pueda hacer de forma adecuada en términos de seguridad y al mismo tiempo facilitar la forma en que esos viajeros puedan llegar a los terminales", agregó.

Fiscalizaciones

El secretario de Estado precisó que se está fiscalizando "el estado de los buses, de modo que haya buenas condiciones, no solamente de buena documentación, sino que también que las condiciones técnicas del vehículo estén adecuadamente".

"En lo que va del año hemos cursado 36 mil de estas fiscalizaciones, y este fin de semana y el próximo vamos a hacer 5 mil más", sostuvo.

En ese sentido, expresó que "lo que más nos importa es que no tengamos que lamentar las cifras del año pasado, en que 29 personas fallecieron en las vías durante el fin de semana".

Multas comunes

Muñoz indicó que "esto ha significado, en lo que va del año, cursar aproximadamente 4 mil multas, a veces por un parabrisas que no está bien, porque el sistema de registro que permite recaudar la información del conductor no estaba operando adecuadamente, a veces la documentación de los conductores".

Asimismo, señaló que también es común cursar "porque no está disponible el cinturón de seguridad o que el usuario no lo use. 900 de las multas que hemos pasado este año van dirigidas al pasajero que no está usando el cinturón de seguridad".

Recomendaciones

Como recomendación, el ministro afirmó que "el pasajero tiene que velar para que su cinturón de seguridad esté debidamente dispuesto... fijarse que el parabrisas esté en buen estado y confiar que nosotros como Ministerio estamos haciendo nuestra labor".

"Planifiquen bien su viaje, que ojalá traten de hacer el quite al momento que va a haber mayor congestión en las vías, y al mismo tiempo invitarlo a sacar partido de que vamos a tener mayor frecuencia de la RED Metropolitana que van a los terminales de buses", añadió.

"En el caso de trenes estamos aumentando para el día de mañana una salida de trenes a Chillán, y por primera vez vamos a tener un tren a Concepción diurno, que es bien bonito y va a salir mañana a las 12:50 y va a estar volviendo el día martes", destacó.