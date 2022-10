Estas son las razones por las que siempre deberías lavar el arroz antes de cocinarlo

En las recetas para preparar sushi suelen incluir, como uno de los pasos, enjuagar el arroz hasta que el agua deje de verse lechosa y esté transparente. En cambio, cuando revisas una receta de arroz graneado chileno, se indica que se deben saltear los granos.

Esta es una práctica bastante habitual en las cocinas asiáticas, ya sea de Japón, Corea o la India, regiones en las que se discute si es que se trata de una costumbre arraigada o un paso fundamental para obtener la cocción perfecta de un bowl de arroz.

Existe una serie de razones por la que podrías añadir este paso durante el próximo proceso de cocción. Conoce cuáles son algunos de los beneficios de lavar el arroz antes de cocinarlo.

Ciertos expertos aseguran que al remover el exceso de almidones con el lavado previo a la cocción, se puede modificar la textura final del plato.

Si no te gusta que el arroz quede pegoteado, pero encuentras que el graneado lo deja muy duro, entonces el lavado podría ser ideal para ti.

"Da al producto cocido y terminado una textura esponjosa con granos de arroz separados", explicó el científico culinario experto en arroz, Matt Slem, al sitio oficial de Martha Stewart.

He taught them how to make beautiful fluffy rice in 10 minutes, but still they would not listen pic.twitter.com/UHAP2va3sQ