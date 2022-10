"Creí morir en ese momento": Administradora de farmacia saqueada en Puente Alto

22 oct. 2022 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del martes 18 de octubre, el día de la conmemoración del Estallido Social, una turba de personas atacó a "La Estrella", una farmacia de barrio que pertenece a una mujer de 92 años, en la comuna de Puente Alto, región Metropolitana.

Al respecto, se refirió la administradora del local saqueado, Paulina Mocarquer, durante la mañana de este sábado 22 de octubre en Meganoticias Alerta.

¿Qué dijo?

La mujer partió diciendo que "han sido tiempos súper complejos. Creíamos que estábamos lo suficientemente blindados como para que no nos pase nada. Nos fuimos a las cinco de la tarde, y las 07:15 me llaman de Prosegur para informarme que estaba siendo saqueado el local".

"Yo estaba en Santiago, que es donde vivo, y en la cámara de mi teléfono empecé a ver cómo antisociales entraron y destruyeron todo", agregó.

Mocarquer continuó diciendo que "la verdad es que creí morir en ese momento, no sabía qué hacer, quería partir para allá (a la farmacia), pero no me dejaron por los riesgos que eso significaba, así que tuvieron que venir todos los parientes que estaban más cerca para ver cómo podríamos controlar la situación".

"Se iban, seguían entrando, todo con una calma que tu dices 'wow, quisiera tener esa calma en la vida'. Sacaban cosas sin mucho apuro y repartiéndolas después", relató.

La farmacia

La farmacia "La estrella" tiene más de cien años de historia y está ubicada en Avenida Concha y Toro 180, frente a la Plaza de Armas de Puente Alto. Su dueña es Olga Mocarquer, química farmacéutica de 91 años de edad.

La administradora, quien además es sobrina de Olga, dijo que había más de cuatro mil productos en la farmacia, sin embargo, aclaró que después del robo "nos ha quedado cerca de un 20%".

"Estamos viendo cómo conseguimos ayuda, porque lo que necesitamos ahora es estar parados lo antes posible... Esta es una farmacia de barrio, independiente, tenemos compromisos muy importantes con los proveedores, con el equipo", finalizó Paulina.