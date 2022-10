Venta a "un precio justo" porque no saldrán del lugar: Las exigencias de quienes se tomaron un terreno en Colmo

22 oct. 2022 - 08:11 hrs.

¿Qué pasó?

En la apacible localidad de Colmo, región de Valparaíso, lo que hasta hace unos meses era la toma de una hectárea por un par de familias, hoy se ha transformado en un verdadero condominio de 70 casas.

Quienes se tomaron los terrenos dicen que no saldrán de la propiedad hasta que esta se les venda a "un precio justo".

La toma de Colmo

Hace unos días un equipo de Mucho Gusto conoció la denuncia de los vecinos del sector rural de Santa Rosa de Colmo. Ellos aseguran que la usurpación de un terreno no habría sido un hecho casual, sino que algo altamente planificado.

Lo que empezó como una pequeña toma familiar, de un día para otro se transformó en la llegada de personas con maquinaria pesada y camiones con abundante material de construcción. Incluso, durante las noches se realizaron trabajos para aplanar el terreno y abrir caminos sin que nadie interviniera para frenar esto.

"Se nota a simple vista que no es gente que realmente necesite el terreno, no se ve gente con escasos recursos. Se ven buenos autos, buenas camionetas. Es gente que realmente se tomó el terreno por lucrar", dijo uno de los denunciantes.

Los vecinos aseguran estar angustiados, ya que, según los testimonios, quienes han llegado a vivir a la toma sería gente violenta y armada. "Hay que andar mirando para atrás, porque no sabemos la gente que está llegando y la gente que ha llegado, por lo que uno ve, no es muy buena gente", señaló otro de los lugareños.

El terreno tomado pertenece a la familia Easton, quienes manifestaron que no se dejarán amedrentar y ejercerán todas las acciones legales para recuperar lo que les pertenece. Sin embargo, esta familia no es la única afectada, ya que para ingresar a la toma, los usurpadores abrieron un camino que divide en dos el terreno de otro propietario.

La versión de la toma

El equipo de Mucho Gusto llegó hasta el lugar y emplazó a quienes se han tomado los terrenos. Uno de los "nuevos propietarios" señaló que por no calificar a viviendas del Estado su única solución fue usurpar ilegalmente un terreno para construir una casa.

"En el Registro Social no soy calificado para postular a un subsidio... Todos tenemos un derecho a vivir. ¿Por qué la gente que tiene plata nos niega el derecho de vivir a nosotros que somos más pobres? Sí podemos comprarnos un vehículo, pero no puedo optar a una casa", aseveró Eduardo Domínguez.

La presunta líder la toma, según consta en los recursos legales, reconoce que la misma fue ilegal y manifestó que nunca se han vendido terrenos. Según ella, la gente que llegó al lugar tiene "la urgente necesidad de un techo".

"Ni siquiera tenemos un Gobierno que de la altura para solucionar el problema de fondo de todas estas familias. Entonces, ¿qué nos queda? Ir a perder el tiempo, ir a inscribirnos una y otra vez para optar a subsidios que jamás van a llegar", manifestó Claudia Astudillo.

De acuerdo a la mujer, el millón de pesos necesario para postular a un subsidio por años "no te da un fruto", pero ese mismo dinero se puede invertir en "una solución precaria" en la que pueden vivir.

Vender a "un precio justo"

En un cara a cara con la familia Easton, la gente de la toma emplazó a los dueños a vender a "un precio justo", ya que dicen esa es la única solución, porque no están dispuestos a salir del predio.

"Lo que nosotros queremos no es quedarnos con el terreno en sí, o sea, que llegue el dueño y que nos venda a lo que nos tiene que vender. Pero no por eso el dueño nos va a pedir $600 millones, si nosotros no somos ricos", expuso Domínguez.

"Ahora me plantean 'mire si siempre hemos querido comprar y mejor nos vende', y viene la amenaza detrás, 'sino vamos a estar 30 años en juicio'. Entonces, es coercitivo", dijo Claudio Easton, quien agregó que el plan de su padre era emplazar un santuario de la naturaleza y las casas de sus cinco hijos en ese terreno de la localidad de Colmo.