Cerca de 60 casas con luz y pavimentación: Toma ilegal ya es casi un condominio y preocupa a los vecinos de Colmo

19 oct. 2022 - 12:50 hrs.

Los habitantes de la zona de Colmo, en la región de Valparaíso, se encuentran consternados y amenazados por una toma ilegal en el fundo Santa Rosa, donde existen cerca de 60 viviendas en alrededor de 20 hectáreas.

Lo que antes era un terreno ahora parece ser un condominio. En este sentido, Claudio Easton, quien resultó afectado por esta toma que involucró las tierras de su familia, recalcó que se trata del legado de su padre y que tiene un valor económico y emocional.

Al mismo tiempo, explicó que la denuncia ya está realizada en una comisaría de Quillota. Sin embargo, afirmó que la gente "siguió entrando (al terreno) y está practicamente urbanizado. Hay una parte que está pavimentada y que lo hicieron ellos. Se ven algunas casas que son estupendas. Esto no es una toma, es una organización".

Presunta comercialización del terreno

A raíz de lo anterior, Gerardo Inserrato, abogado de la familia afectada, explicó que "estamos enfrentados más en la figura del loteo irregular o el loteo brujo, en que una persona hace ocupación de un lugar y empieza a desarrollarlo y comercializarlo como si fuese una especie de condominio, aparentando que es un dueño y que hay una legalidad".

Cabe señalar que algunos vecinos que viven hace más de 20 años en Colmo no saben con exactitud quiénes son las personas detrás de esta acción: "El verdadero dueño de ese predio y de esos terrenos no ha vendido y no ha entregado bajo ningún título legal o convencional a esta gente", sostuvo el abogado.

Incluso, los vecinos han asegurado que este grupo de personas crearon un paso ilegal sobre el canal Aconcagua, fuente principal de abastecimiento. Por lo tanto, temen que se expandan hacia sus terrenos.

"Esto se organizó entre familias"

En entrevista con el matinal "Mucho Gusto", Eduardo, quien vive en el terreno tomado, explicó que "yo vivía en la parcela de al lado. Esto partió hace 18 años cuando compró mi mamá allá. Ella pagó su cierta cantidad de plata y todo el tema y la estafaron. Toda la gente que compró en esa parcela fue estafada por los dueños y por los que revendieron los terrenos".

"De ahí tomamos la decisión de que si nos veían como toma a nosotros, les íbamos a hacer una toma legalmente para que nos vieran como toma... Esto se organizó entre familias y todo se hace entre familias", remarcó.

Al mismo tiempo, Eduardo detalló que ellos instalaron "iluminación y portón, porque están ocurriendo muchos robos y portonazos".

No obstante, afirmó que "el dueño no puede entrar a este paso servidumbre porque no es de él, lamentablemente. Todos tenemos un derecho a vivir. ¿Por qué la gente que tiene plata nos niega el derecho a vivir a nosotros que somos más pobres? En el Registro Social (de Hogares) no soy calificado para postular a un subsidio".

En cuanto a una presunta comercialización de los terrenos, el entrevistado agregó que "aquí no se venden los terrenos y nadie ha pagado plata por terrenos. Todo lo que se hace, se hace en comunidad y todos cubren los gastos, pero nadie vende terrenos".

"Se tomó nuestra propiedad a la fuerza"

En este contexto, Claudio Easton aseguró que "se tomó nuestra propiedad a la fuerza. Han pasado varios meses y esto ha tenido un desarrollo muy rápido y recién ahora nos vemos".

Ante una eventual negociación con estas familias, agregó que "recién hoy hay un planteamiento. Hoy cuando han sido emplazados, nos dicen que siempre han querido comprar. Hasta aquí han estado escondidos. Yo no sé si es realmente la intención. Aquí hay casas grandes y otras chiquitas... No dudo de lo que dicen, pero tampoco puedo creerlo".