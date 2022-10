19 oct. 2022 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a los hechos de violencia ocurridos en su comuna durante la conmemoración de un nuevo 18 de octubre, en donde se produjo una serie de saqueos a distintos locales comerciales, entre ellos un supermercado y una farmacia.

¿Qué dijo?

"Estamos frente a verdaderos delincuentes. No romanticen estas situaciones. Aquí no había nadie conmemorando nada", comenzó señalando el edil, para luego agregar que se trata de "una turba que carabineros estuvo persiguiendo de un supermercado a otro".

La autoridad enfatizó en lo grave que son los saqueos a supermercados para los habitantes de Puente Alto, considerando que muchos de ellos habían sido destruidos durante el 18 de octubre de 2019.

"Al frente tenemos villas de vecinos que se abastecen de productos de primera necesidad de este supermercado. Entonces, si tú le quitas a la gente el abastecimiento, lo que vas a generar es una crisis humanitaria, porque vas a dejar a miles de personas sin acceder a los alimentos y medicamentos", explicó.

Por ello, hizo un llamado "a los jueces de garantía, que en el control de detención no tengan manga ancha. (...) Ojalá no veamos a los tribunales garantistas dejando libres a estas personas".

Posteriormente, aseguró que se deben separar las "legítimas demandas sociales que incluso comparto en muchos aspectos" de los hechos de violencia, ya que "esta no es la forma correcta. Estos son delincuentes, nada de romanticismo".

Criticas al Gobierno

El alcalde aseguró que estar "indignado con el gobierno central, porque las autoridades locales y la delegación provincial no estaba presente y recién apareció a las 22:40 horas, después que yo la encaré y encaré al gobierno, porque no había nadie en el territorio. Entonces, si no van a estar en el territorio, que le den las atribuciones al municipio para que podamos actuar".

Añadió que "necesitamos un cambio de criterio, dar vuelta la tortilla. Si bien todas las acciones de las policías y el Estado deben respetar los derechos humanos, también se deben respetar los derechos humanos de las víctimas".

Lo anterior, ya que "anoche había terror en los vecinos que viven al frente. Niños en estado pánico. Esto no corresponde a una democracia ni a un estado de derecho".

"Le pido a las autoridades que tienen que tomar decisiones en niveles de seguridad, a la gente del Congreso que legislen rápidamente y al Presidente de la República sobre todo, ya que habló de que hay que ser perros contra la delincuencia, este es el momento de ser perros, ponerse los dientes, morder a la delincuencia y después no estar echándole la culpa al perro", concluyó.

Todo sobre 18 de octubre