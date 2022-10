Caso Ricardo Harex: Ordenan procesamiento de cuatro carabineros en retiro, dos sacerdotes y un ex obispo

14 oct. 2022 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se informó de un vuelco en el caso de la desaparición de Ricardo Harex, a quien se le perdió el rastro el 19 de octubre de 2001 en Punta Arenas, cuando tenía 17 años.

Ahora, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Pinto, sometió a proceso a cuatro carabineros en retiro y tres sacerdotes, entre ellos un obispo, como encubridores del delito de sustracción de menor edad.

¿Qué se sabe?

Los carabineros en retiro son Hernán Bravo, Héctor Peña, Máximo Sánchez y Anwar Kharufeh.

En tanto, los sacerdotes de la Orden Salesiana de Chile sometidos a proceso son Leonardo Santibáñez, Vincenzo Soccorso y el ex obispo de Magallanes, Bernardo Bastres.

Según indica La Prensa Austral, se trataría de personas que estuvieron ligadas a situaciones posteriores a la desaparición del joven magallánico, por la que se les acusaría del delito de obstrucción a la justicia.

Esta decisión, fue la última adoptada por la ministra Marta Pinto, quien estuvo a cargo de la investigación durante 10 años y que ahora finalizó sus funciones tras acogerse a jubilación.

ITV Patagonia, por su parte, informó que actualmente todos viven en el norte del país, lugar en donde fueron notificados de la medida.

Al respecto, la seremi de Justicia, Michelle Peutat, dijo que "todos y todas como comunidad anhelamos que se haga justicia, que la investigación pueda llegar a buen puerto y podamos tener obviamente la sensación de tranquilidad que requiere la familia".

El caso

Ricardo era el único hijo del matrimonio entre Sergio Harex y Margot González. Su familia lo describe como risueño, querendón y responsable.

"Era cariñoso, preocupado de su familia, de sus papás, de sus tapas. Le encantaban las reuniones familiares. Le gustaba salir también con sus amigos, salir a las discos, a parrilladas", cuenta Margot.

Sin embargo, sería en una de esas fiestas en que se le perdería el rastro del joven. Exactamente, el 19 de octubre de 2001, cuando salió de la casa con el compromiso de volver. En esa salida, olvidó su celular, cosa que jamás hacía.

Horas después, su madre fue a la habitación de su hijo, "prendí la luz y estaba tal cual. No había llegado. Pensé que llegaría. Pero pasaron las 5:30, y nada. A las 6 me di cuenta de que algo podía haber pasado porque él no era de no avisar. Algo tiene que haber pasado".

Fue en ese momento que comenzó una búsqueda que no ha terminado. Sergio Harex aún le cuesta creer que existan pistas de su hijo.