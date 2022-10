Diputada Schneider aseguró que De la Carrera "también ha hostigado a muchas diputadas de derecha" por sus opiniones

05 oct. 2022 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con MegaPlus, la diputada Emilia Schneider se refirió a los polémicos dichos que emitió su par Gonzalo de la Carrera durante el hemiciclo de este martes, y que incluso llevó a suspender la sesión.

¿Qué dijo?

Schneider comenzó señalando que lamenta los hechos ocurridos esta jornada por "dos grandes razones".

En primer lugar, sostuvo que "esto no tiene que ver solamente conmigo, yo represento a muchas personas, trabajo con muchas organizaciones y familiares de las diversidades sexuales y que tengan que escuchar este nivel de incitación al odio me parece inaceptable. Una autoridad pública no puede llamar a la violencia o al odio contra un grupo de la población".

Y en segundo lugar, comentó que De la Carrera "con sus polémicas lo que hace es que dejemos de hacer nuestro trabajo, la gente está 'chata' que los diputados hagamos polémicas entre nosotros y no legislemos para lo que le interesa a la gente, que es cubrir las necesidades ciudadanas".

La diputada agregó que "esta no es la primera vez", ya que existe "un nivel de violencia que ha traído el Partido Republicano que no tiene límites".

"Lo que hacen semana tras semana es hacerle daño a nuestra democracia. Lo que queremos es un país donde quepamos todas las personas. Yo no obligo a nadie a que sea una persona trans, no obligo a nadie a que aborte. Yo creo que no hay que obligar a nadie a ninguna de esas cosas, pero hay que garantizar el derecho que si una personas es trans, merece reconocimiento por parte del Estado", comentó.

Schneider continuó diciendo que el parlamentario "desconoce que las personas trans no tenemos una enfermedad ni una condición, tenemos una identidad que fue reconocida mediante la ley de identidad de género que se votó en este mismo Congreso Nacional y que es ley de la República".

"¿Por qué digo que están incitando al odio? Esto no es una salida de madres, no es que el diputado De la Carrera sea un loco. Esta es una cuestión calculada de incitar al odio, porque la ultraderecha lo hace en todo el mundo, incitar al mundo contra la población negra, contras las mujeres, contra las diversidades sexuales, para dibujar ahí un enemigo y nunca hablar del tema de fondo", añadió.

"Este tipo de cosas son inaceptables, porque cuando un diputado se mofa de las personas trans, alguien que está en su casa que quizá es transfóbico y tiene mucho odio, se siente legitimado para salir a la calle y golpear a una mujer", sentenció.

Sanciones

La legisladora aseguró que llevarlo a la comisión de ética no es suficiente, porque "se le da una sanción, que es pagar una multa, un porcentaje de su sueldo, pequeño para una persona que ha tenido buena parte de su vida muchos recursos. Entonces es, básicamente, cuestionar su impunidad".

Al respecto, indicó que "la gente que trabaja, sabe que si se manda una 'cagada' en la pega, no es intocable, y los diputados y diputadas tampoco lo somos".

En ese sentido, cree que se debe abrir un debate en torno al reglamento de la Cámara Baja: "La ministra Ana Lya Uriarte anunció darle urgencia a un proyecto que establece que cuando un diputado violenta a otro pueda ser destituido de su cargo".

Acciones judiciales

La legisladora aseguró que se encuentra estudiando acciones legales en contra de Gonzalo de la Carrera: "Se sabe que los diputados tenemos fuero, entonces es todo un proceso judicial. Pero yo creo que no se puede dejar pasar".

"Me gustaría presentar acciones legales, pero todavía no puedo adelantarlas. Estamos estudiándolas con mi equipo. Viendo también hasta qué punto queremos inflar estas situaciones, porque cuando yo digo que esto es calculado, es porque lo que él busca al decir esto es provocar, dividir, polarizar y ganar adherenter a partir del odio, ganar pantalla", explicó.

Asimismo, manifestó que ha "dejado pasar muchas cosas del Partido Republicano, pero todo tiene un límite", agregando que "a mí me ha tocado antes vivir hostigamiento del diputado Johannes Kaiser que se burlaba que yo iba a ir al baño, cosas así de básicas. Nuevamente la obsesión con los genitales de la otra persona".

Luego, afirmó que desde el Partido Republicano no se han acercado hablar con ella: "Ellos dicen que expulsaron de su partido a Gonzalo de la Carrera, pero trabajan en la bancada como si fueran militantes".

Durante la entrevista, Schneider agradeció el apoyo que recibió por parte de algunas parlamentarias de derecha tras los hechos. Y al respecto, aseguró que "el Diputado también ha hostigado a muchas diputadas de derecha por tener posiciones a favor del derecho de las mujeres y diversidades sexuales".