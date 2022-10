"Ha sido súper dura su vida": La emoción de Karen Doggenweiler tras saludo que su hermana le envió desde la clínica

05 oct. 2022 - 14:00 hrs.

Un emocionante momento fue el que vivió la conductora del "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler, durante la mañana de este miércoles 5 de octubre, en lo que fue su debut en el matinal.

Y es que la hermana de Karen, Susana Doggenweiler, quien se encuentra internada en la clínica debido a un complejo estado de salud, se hizo presente en la bienvenida de la animadora con un tierno video.

"Hermanita linda, te felicito por este proyecto nuevo, estoy muy orgullosa de ti. Te mereces lo mejor, te mereces este equipo que te va a querer, te va a cuidar", señaló "Susi" desde la clínica, logrando emocionar hasta las lágrimas a Karen Doggenweiler, quien luego contó detalles de la historia de vida de su hermana.

"Ha sido súper dura su vida"

De acuerdo al relato de la periodista, su hermana se encuentra en la clínica debido a una hemorragia intestinal, por la que tuvo que ser intervenida de urgencia. "Le sacaron el colon, estuvo en la UCI muchos días, luchando por salir adelante, con respiración artificial y ventilación mecánica", explicó Karen.

La nueva animadora del "Mucho Gusto" no contuvo las palabras de admiración hacia su hermana. "Ella es una mujer de miles de batallas, es súper fuerte. Ustedes vieron ahí a Joaquín y Agustín, mis sobrinitos. Joaquín es un niño con la condición de Asperger; el Agu, (tiene) Síndrome de Down, se le suicidó el marido... Ha sido súper dura su vida y yo estoy tan orgullosa de ella y le agradezco sus palabras", señaló entre lágrimas.

José Antonio Neme confesó que el día en que se iba a ver con Karen para afinar los detalles de su llegada al "Mucho Gusto", Karen se excusó explicándole que ese día tenía que llevar a sus sobrinos al cine, para distraerlos de todo el drama que estaban viviendo.

"Se me juntó todo. Esto de las emociones, qué lindo era llegar (a Mega), pero al mismo tiempo mi hermana estaba mal. El doctor me decía 'llegué a rezar, porque de verdad que tu hermana ya se iba, no había vuelta, no había nada más que hacer con ella'. Entonces verla así es para mi fantástico y un regalo precioso", cerró Doggenweiler.

