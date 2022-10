Nueva polémica de De la Carrera: Dijo a Schneider que "no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar"

05 oct. 2022 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado Gonzalo de la Carrera volvió a hacer polémica en la Cámara de Diputados y Diputadas. En el hemiciclo, el parlamentario emplazó a Emilia Schneider, achacándole que "le he escuchado dos grandes mentiras diputada, respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar".

Por esta situación, la sesión fue suspendida.

La reacción de Schneider

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de apruebo Dignidad dijo que "Gonzalo de la Carrera acaba de decir en la Cámara que yo miento a propósito de mi 'condición'. No alcanzó a terminar lo que iba a decir, pero sabemos para dónde iba: odio y transfobia. ¿Hasta cuándo toleramos esto? Voy a exigir sus disculpas y mi derecho a réplica".

Gonzalo de la Carrera acaba de decir en la @Camara_cl que yo miento a propósito de mi “condición”. No alcanzó a terminar lo que iba a decir, pero sabemos para dónde iba: odio y transfobia. Hasta cuándo toleramos esto? Voy a exigir sus disculpas y mi derecho a réplica. — Emilia Schneider (@emischneiderv) October 5, 2022

La diputada también dio declaraciones en el Congreso. En esa instancia dijo: "Qué le hace a una persona como Gonzalo De la Carrea, que todo su vida ha tenido mucho dinero que le quiten 500 lucas. Las sanciones del comité de ética no alcanzan. Creo que hay que abrir una discusión sobre el reglamento en la Cámara de Diputadas y Diputados".

A su vez, subrayó que no es la primera vez que pasa por una situación similar con De la Carrera, la diputada relató que en un evento fuera de la Cámara de Diputados. "Estábamos con una comunidad discutiendo los derechos de personas que menstrúan, se me acerca y me pregunta '¿usted sabe diputada que nunca va a poder menstruar?'

En tanto, en conversación con la prensa, el diputado De la Carrera reafirmó sus declaraciones. “Hablemos las cosas por su nombre, usted tiene una condición que no tiene toda la sociedad chilena, yo lo lamento, la respeto, pero usted no puede mentirle a la sociedad chilena en la discusión pública”.

“Yo lo único que he dicho es algo que es más cierto que una casa, usted no puede pedir su derecho a menstruar, ni su derecho a abortar porque no lo tiene”, sentenció.