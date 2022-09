Niño que participó en barricadas en Alameda: Abuela asegura que la madre lo lleva a protestas desde los 2 años

30 sept. 2022 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

La abuela del niño de 5 años que fue captado participando en una manifestación en Santiago el pasado miércoles, se refirió al hecho, asegurando que la madre del menor lo lleva a protestas desde el estallido social, cuando él tenía sólo 2 años.

Cabe recordar que el infante fue grabado por cámaras de seguridad de Carabineros cerca de una barricada y lanzando un objeto durante una protesta en la Alameda, mientras se encontraba al cuidado de un adulto.

¿Qué dijo la abuela del menor?

"El niño come de todo, es bueno para comer, pero es tan flaquito que por la figura nos dimos cuenta que era el niño el que estaba ahí (en el video)", indicó la abuela del menor a 24 horas.

A CHV, en tanto, la mujer explicó que sus familiares "no quieren nada con nosotros, que lo tengamos y lo cuidemos".

Te puede interesar Minsal aclara que empleadores no podrán exigir uso de mascarilla en el trabajo

Un fallecido deja operativo policial: Funcionario de la PDI le disparó tras intento de atropello

"Pienso que sí está viva": Madre busca desesperadamente a su hija desaparecida tras presunto viaje con su novio

Además, la mujer aseveró que durante el estallido social, cuando su nieto tenía solo dos años, habían varios videos en donde mostraban al menor en hechos que revelaban situaciones de violencia.

"Es mi nieto y no me gustaría que el día de mañana me dijeran que se lo llevaron al Sename", dijo preocupada.

¿Qué dijo la Defensoría de la Niñez?

Al respecto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, señaló que presentarán una denuncia ante el Tribunal de Familia por vulneración de derechos. Además, precisó que iniciarán otra acción legal por el delito de maltrato relevante.

Muñoz señaló que esta situación "no resulta tolerable que adultos que, de alguna forma, deben estar al cuidado de niños, en definitiva, lo que hagan sea exponerles a hechos de violencia y además promover que ellos, desde tan pequeñitos, se vinculen en este tipo de actos".

Cabe recordar que la madre del menor fue detenida al momento en que participaba de los desmanes, a la altura de calle San Antonio.