"Pienso que mi hija sí está viva": Madre busca desesperadamente a su hija desaparecida tras presunto viaje con su novio

Un poco más de mes lleva desaparecida la influencer antofagastina Javiera Jiménez, joven a quien se le perdió el rastro luego de que comunicara de manera improvista y misteriosa que iba a realizar un supuesto viaje a Calama junto a su pareja, con quien llevaba seis meses de relación.

La tiktoker de 23 años estudia técnico en odontología, y hace poco vivía sola aunque estaba planeando un cambio de casa junto a su madre.

De acuerdo a la versión de su pareja, Andrés, su desaparición se habría dado luego de que en el trayecto a Calama se cayera una maleta del vehículo en el que viajaba, por lo que tras una discusión él la dejó y fue a buscar el objeto y cuando volvió ya no encontró a la joven.

La desaparición

La noche del 26 de agosto, Javiera se encontraba con una amiga, cuando avisó que se iba a ir a Calama durante el fin de semana junto a su pololo.

"Estaba conmigo, se fue a las 02:30 de la mañana de mi casa, me mandó unos mensajes al WhatsApp y de ahí no tengo más señal de ella. Me llamó a las 07:53 y a las 07:54 yo le devolví el llamado y el teléfono estaba apagado, ya no le llegaban mensajes", contó la amiga.

La versión de la pareja

Andrés ha sostenido que cuando estaban llegando a Calama la influencer pidió bajarse unos segundos, momento en que se percató que una maleta se había caído del vehículo, generando una discusión entre ambos.

Fue en ese contexto, que él la habría dejado sola y fue a buscar la maleta, trayecto en el cual habría colisionado con una camioneta por atrás. Después de eso tuvo que ir a constatar lesiones y cuando regresó por Javiera, ya no la habría podido encontrar.

El accidente y la constatación de lesiones lograron ser corroborados. Sin embargo, hasta la fecha no se tienen noticias de la maleta perdida.

Misterioso mensaje a su madre

En conversación con Mucho Gusto, la madre de la joven tiktoker, Gladys Gallegillos, recibió un mensaje de un número desconocido, que indicaba que era Javiera, al que intentó llamar y no obtuvo respuesta.

"Recibí un mensaje de que se iba a ir por un tiempo, que le diera un abrazo a mi mamá, a su hermana, al papá. Ahí yo me preocupé mucho, la llamé de inmediato y el celular ya estaba apagado", recordó Gladys.

"En esos mensajes había faltas de ortografía muy graves, y ella tenía muy buena ortografía", recalcó.

En ese sentido, aseguró que su hija "nunca me dijo que iba a Calama... Ella me dijo que iba a dormir a la casa de la amiga".

Además, sostuvo que no es normal "que se vaya de la ciudad sin avisar o sin despedirse, o sin armar un viaje".

Llamada con la pareja

La mujer contó que posteriormente intentó comunicarse con Andrés, quien también tenía el teléfono apagado. Cuando finalmente pudo contactarse, el joven le entregó la versión de que se había caído una maleta y que él fue a buscarla para complacerla, pero cuando regresó ya no encontró a Javiera.

"Me cuenta que tuvo un accidente, que se le había perdido una maleta, que Javiera se había ofuscado... En todo momento me hizo entender que la Javiera estaba haciendo una niñería y que ella iba a prender su teléfono y que iba a aparecer", relató.

"Me hizo sentir que Javiera estaba enojada, que había apagado el teléfono por la pérdida de la maleta", añadió.

De todos modos, Gladys señaló que "al tercer día ya me preocupé mucho, puse la denuncia en la PDI y no supe más de Javiera".

"Yo pienso que mi hija sí está viva, pero que la tienen retenida, que tiene miedo. Trato de armar tantas hipótesis, pero yo creo que acá hay cosas raras", manifestó.