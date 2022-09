"Un hecho traumático": Concejal de Cerrillos fue víctima de violento portonazo

30 sept. 2022 - 00:34 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves, el concejal de Cerrillos, Luis Leiva, fue víctima de un portonazo. Los delincuentes lo intimidaron con armas de fuego.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a lo informado por la misma autoridad comunal, este venía llegando a su domicilio cuando se da cuenta de que hay un vehículo que le hace señas para hacerse a un lado.

Una vez lo hace, es abordado por dos personas y "rompen los vidrios, me hacen bajar, me apuntan con armas. Me pidieron que entregue todo y no opuse resistencia. Se llevaron todas mis pertenencias".

El concejal añadió que no sufrió daños físicos, pero que sí rompieron los vidrios con un "objeto contundente" y que si bien dos se bajaron, contabilizó hasta 4 sujetos y con el vehículo sin patente.

Hechos "traumáticos"

Respecto al hecho, señala que fue un "hecho traumático, violento. Estamos todos sometidos a sufrir este tipo de acciones y delitos".

Consultado por si fue seguido desde antes hasta su domicilio, no descarta que así haya sido: "Estos delincuentes aprovechan la oportunidad".

Incluso, Carabineros le mencionó que "nuestra comuna ha sufrido abundantes en hechos violentos, robos y portonazo que están sucediendo en estos momentos", paralelo a lo sucedido con la autoridad.

"Vivir en carne propia hace más sentido. Uno siente más empatía por la familia que a veces lamentablemente, han tenido víctimas por estos delitos. Por un lado, soy afortunado", ya que no sufrió daños físicos.

Investigación

La investigación sobre el portonazo quedó a cargo de Carabineros. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los involucrados y funcionarios policiales continúan trabajando en su búsqueda.