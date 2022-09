Piñera critica al Gobierno: "Se dedicó demasiado a la campaña del Plebiscito y descuidó las preocupaciones de la gente"

14 sept. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias, el exPresidente Sebastián Piñera criticó la gestión que ha tenido el Gobierno de Gabriel Boric en lo que lleva de mandato, y manifestó su opinión respecto a cómo debería ser el nuevo proceso para redactar una propuesta de Nueva Constitución.

¿Qué dijo Piñera?

"Sé lo que es gobernar, es muy difícil. Pero yo si pudiera darle un consejo (al Gobierno), con humildad, es que el Gobierno los últimos seis meses se dedicó demasiado a la Convención Constitucional, a la campaña por el Plebiscito, y en mi opinión descuidó las preocupaciones de la gente", señaló el exmandatario.

"La gente lo que hoy día pide es tranquilidad, seguridad, paz. Lo que pide es controlar la inflación, más oportunidades de empleo, mejores salarios, una reforma profunda a la salud. Esas son las grandes necesidades y urgencias de las personas, y yo creo que el Gobierno debería alejarse del proceso constitucional y concentrarse en gobernar", agregó.

Al ser consultado si considera que en este nuevo proceso constitucional deberían participar los exPresidentes, respondió: "Yo creo que los exPresidentes tienen una experiencia... Yo le digo al Presidente Boric que si requiere apoyo, ayuda de los exPresidentes, yo estoy seguro de que todos ellos, incluyéndome a mí, vamos a estar siempre disponibles".

Posición en el Plebiscito

Respecto a la razón por la que no se pronunció sobre el Plebiscito de salida, sostuvo: "Yo creo que era el tiempo de la sociedad civil, que se expresara con libertad, con profundidad. Los políticos hablan mucho y a veces hay que escuchar a la gente".

"En cierta forma me pronuncié. Cuando envié una carta a la Convención, establecí mi posición, que yo creía que la Constitución debe ser un gran marco de unidad, estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y de las oportunidades, y que no debía ser partisana", aclaró.

"Por eso, yo creo que la propuesta de la Convención no solamente se caracterizó por los escándalos y excesos de algunos convencionales, también en el fondo era una muy mala propuesta que dividía al país, que no ponía las prioridades de la gente en primer lugar, que daba una democracia bastante caótica", añadió.

"Era una muy mala propuesta, muy mala para Chile, para su futuro, y por eso yo voté Rechazo", precisó, asegurando que él mismo tomó la decisión de no pronunciarse respecto a su posición, aunque manifestó no creer que de haberlo hecho habría afectado al Rechazo.

¿Cómo haría el nuevo proceso?

Piñera recalcó que existe un compromiso de "tener una nueva y buena Constitución", y aseveró que "ojalá no tengamos un Plebiscito de entrada".

El exPresidente sostuvo que el nuevo texto tiene que tener legitimidad, "y para eso requiere que haya un pronunciamiento y participación de la gente, y eso requiere elecciones. Pero también tiene que haber calidad, y eso requiere el aporte de las personas con experiencia, los expertos y los académicos".

En esa misma línea, expresó ser partidario de "combinar la voz de la gente, y eso requiere convencionales elegidos, pero también un aporte de los expertos. Ese aporte puede ser previo, que antes de que se inicie el proceso del consejo convencional los expertos puedan fijar un marco, ciertos principios básicos... Puede que también haya personas con experiencia elegidas en la Convención".

Además, señaló que el trabajo del nuevo órgano no debería tomar más de seis meses y que "el consejo convencional debe ser mucho más pequeño que los 155 anteriores".

"No podemos repetir los gruesos errores que se cometieron con la Convención que fracasó", sentenció.

Revisa parte de la entrevista

La entrevista completa puedes verla en Meganoticias Prime de este miércoles.

