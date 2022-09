"No es un premio de consuelo": Nicolás Cataldo sobre su designación en la Subdere tras fallido paso a Interior

14 sept. 2022 - 17:47 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Nicolás Cataldo (PC), volvió a referirse a las repercusiones que trajo su fallida designación como subsecretario del Interior, la cual se vio frustrada por unos polémicos tuits en contra de Carabineros de Chile y otras temáticas.

"No es un premio de consuelo"

Desde el Congreso, el militante comunista señaló que la llegada a su puesto actual "no es un premio de consuelo", como lo señalaron algunos políticos tanto de oficialismo como de oposición.

"El Presidente es quien toma sus decisiones y conforma su gabinete. En el caso nuestro veníamos bien evaluados desde la subsecretaria de Educación", señaló, agregando que "en función de las evaluaciones que hace el Presidente, él propone y nosotros estamos a disposición de asumir todas las tareas que el Presidente defina".

Conversación Boric-Teillier y el Comité Político

Sobre la conversación entre Guillermo Teillier, timonel de su partido, y el Mandatario, expresó: "No estuve en esa conversación y creo que no corresponde referirse a conversaciones entre dos personas, más allá de quiénes sean. No estuve ahí, por lo tanto, no sé, no me consta y no me voy a referir a aquello".

"El Presidente conforma los equipos en función de lo que él estima conveniente para efectos de desarrollar el trabajo tanto técnico como político de los distintos ministerios y subsecretarias", dijo respecto del Comité Político.

En ese sentido, estimó que "hay una buena evaluación de la ministra Jara, hay una buena evaluación de todos aquellos que conforman el Comité Político, tanto de quienes permanecieron como de quienes se integraron".

"Por lo tanto, yo diría que ahí está el elemento principal a la hora de la toma de decisiones del Presidente cuando conforma un equipo que es de su confianza", agregó.