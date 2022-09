"No era esa mi intención": Guillermo Teillier reconoce error tras revelar conversación privada con el Presidente Boric

12 sept. 2022 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, reconoció haber cometido un error al revelar parte de una conversación privada que tuvo con el Presidente Gabriel Boric, tras la frustrada nominación de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

¿Qué dijo Teillier?

El dirigente político enfrentó las críticas que recibió al entregar detalles de lo hablado con el Mandatario, especialmente aquellas provenientes de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

"Yo le daría la razón a la ministra, me parece, creo que hubo un error en este caso, si así lo considera la vicepresidenta", declaró el timonel comunista.

Aseguró que "lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho. Y si lo ha dicho así la ministra del Interior estoy de acuerdo con ella".

La conversación privada

El domingo, después de la entrega de una ofrenda dedicada a Salvador Allende por la conmemoración del Golpe de Estado, Teillier declaró que "hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere".

Posteriormente, el líder del PC profundizó en el asunto en declaraciones a Radio Nuevo Mundo: "El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario".

Teillier añadió que el Mandatario le habría dicho que "con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado".

