"Cuídenlo bien, por favor": Abandonan bebé de días dentro de una bolsa y dejan una nota explicando el motivo

11 sept. 2022 - 17:43 hrs.

Conmoción provocó el caso de un bebé de diez días abandonado a la intemperie al interior de una bolsa de tela en Argentina, hecho ocurrido este sábado 10 de septiembre.

La mujer que lo encontró debajo de un auto, vio que junto al pequeño habían dejado una nota que explicaba los motivos por los que se hizo tal acción.

"Cuídenlo bien, por favor"

El bebé fue encontrado por Belén Gutiérrez, una joven mamá que pasaba por el barrio Olimpo, de la ciudad de Lomas de Zamora, Argentina.

Gutiérrez fue advertida por otra mujer, que escuchó el llanto que provenía de debajo de un auto, y gracias a eso encontró al niño.

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘Hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, detalló la joven a TN.

Apenas Belén lo puso en sus brazos, su llanto cesó. En ese momento, también encontró la nota que lo acompañaba.

“Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se leía en el escrito.

Llamado a la policía

Belén pidió inmediatamente ayuda a las personas del lugar. “Le decía a la gente que llame a la policía, que era un bebé en serio, que estaba vivo”, dijo.

Mientras llegaban las autoridades, la joven amamantó al pequeño, y los feriantes del barrio, enterados de la situación, juntaron ropa y mantas. Una vez que llegaron los equipos correspondientes, una ambulancia lo trasladó al hospital Gandulfo.

Fue en el recinto médico donde pudieron constatar que algunos de los datos de la carta no eran reales. De acuerdo a los médicos, Jesús tiene aproximadamente 10 días de vida.

La policía se encuentra investigando en la zona para dar con la persona que lo abandonó. Hasta el momento, nadie ha reclamado al pequeño, que continúa internado en neonatología.