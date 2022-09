Ministra Vallejo por revelación de Teillier de conversación con el Presidente: "Corresponde que se mantenga en privado"

12 sept. 2022 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió durante la tarde de este lunes a los polémicos dichos del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien reveló parte de una conversación con el Presidente Gabriel Boric tras la frustrada designación de Nicolás Cataldo en la Subsecretaría del Interior.

¿Qué dijo Vallejo?

Vallejo estimó que "el tema del subsecretario está bastante cerrado. El subsecretario es una persona con altas capacidades técnicas, experiencia política, tanto en el ámbito de la educación como el ámbito territorial, y la descentralización en relación con los municipios".

"Por lo tanto, es evidente que cuando el Gobierno y particularmente el Presidente de la República evalúa a sus equipos, se evalúa la incorporación a nuevas funciones de determinadas personas, lo hace siempre mirando esos elementos: capacidades técnicas, experiencia y obviamente también capacidad política, que es lo que requiere un Gobierno para atender de mejor manera las necesidades de las personas", agregó.

"Conversaciones privadas deben ser privadas"

Luego, recalcó que "el presidente del partido ya hizo referencia a aquello. Pidió disculpas, porque efectivamente conversaciones que son privadas tienen que ser privadas".

"Las conversaciones que sostenga el Presidente de la República tanto con presidentes de partidos, parlamentarios, etcétera, y que están en el ámbito de conversaciones privadas, obviamente corresponde que se mantengan en lo privado", sentenció.

Los dichos de Teillier

El domingo, después de la entrega de una ofrenda al busto de Salvador Allende por la conmemoración del Golpe de Estado, Teillier declaró que "hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere".

Posteriormente, el líder del PC profundizó en el asunto en declaraciones a Radio Nuevo Mundo: "El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario".

Teillier añadió que el Mandatario le habría dicho que "con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado".

"Hubo un error en este caso"

El timonel del PC reconoció que hubo un error de su parte en revelar parte de una conversación privada que tuvo con el Presidente Gabriel Boric.

El dirigente político enfrentó las críticas que recibió al entregar detalles de lo hablado con el Mandatario, especialmente de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Yo le daría la razón a la ministra, me parece, creo que hubo un error en este caso, si así lo considera la vicepresidenta”, declaró el timonel comunista.

Aseguró que "lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho. Y si lo ha dicho así la ministra del Interior estoy de acuerdo con ella".