Revelan supuesta confesión de Byron Castillo donde reconoce ser colombiano: La Federación Ecuatoriana la habría ocultado

12 sept. 2022 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

El popular medio británico Daily Mail, publicó el audio de una supuesta confesión hecha por el jugador ecuatoriano Byron Castillo, en la que reconocería que en realidad nació en Colombia, y que utilizó un pasaporte falso para jugar por la selección ecuatoriana, siendo encubierto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La supuesta confesión

Según el artículo del medio británico, la Federación de Ecuador realizó una investigación en 2018 relacionada con un certificado de nacimiento falso, donde Castillo entregó su confesión, la cual habría sido "encubierta" por el organismo.

En el audio con el testimonio, se puede escuchar cómo Castillo reconoce haber nacido en el año 1995 y no en 1998, como aparece en su certificado de nacimiento ecuatoriano.

Además, en el registro se señala que su nombre completo es Byron Javier Castillo Segura y no Byron David Castillo Segura, como se encuentra registrado en su certificado ecuatoriano.

Posteriormente, describe sus inicios en el fútbol detallando el proceso que vivió al viajar desde la ciudad colombiana de Tumaco hasta San Lorenzo, en Ecuador, para probarse en un equipo de esta última ciudad.

Este testimonio surge a pocos días de que el Comité de Apelaciones de la FIFA se reúna para ver el recurso que interpuso la Federación de Fútbol de Chile.

Por lo anterior, es que de confirmarse la veracidad del testimonio, se pone en suspenso la participación tanto del jugador como de su seleccionado nacional en la próxima Copa Mundial de Futbol Catar 2022.

De acuerdo al Daily Mail, gracias a esta evidencia la Selección de Chile "podría verse beneficiada al tomar el lugar de Ecuador en la Copa del Mundo".

En los audios, al ser consultado sobre quiénes lo ayudaron a obtener una cédula falsa, en la supuesta voz Castillo confiesa que "yo llegué y no sabía nada de eso, de cómo arreglar cosas así, no sabía nada... Ellos me dijeron 'ya, esto, lo otro, te vamos a hacer esto, por aquí te vamos a ayudar'".

"Yo necesitaba ayuda porque yo venía aquí a querer ayudar a familia, a todo eso, sabes cómo es la situación allá en Tumaco, todo eso... yo llegué y comencé a jugar sin ningún problema, borrado de todo", agregó.

Extracto de la Confesión de Byron Castillo.

La obtuvo el Daily Mail 👀👂 pic.twitter.com/jmZIeO5cQm — 👀 Paulo 👀 🅿️+1️⃣0️⃣ (@PaulinhOpina) September 12, 2022

Todo sobre Mundial FIFA Catar 2022