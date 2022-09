Presidente Boric tras el triunfo del Rechazo: "El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución"

04 sept. 2022 - 20:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al triunfo del Rechazo, en el plebiscito de salida que se llevó a cabo en la jornada de este domingo.

Además, el Mandatario tuvo palabras para destacar cómo se desarrolló la consulta a lo largo del país.

¿Qué dijo Boric?

El Mandatario recalcó que el plebiscito "ha tenido la mayor convocatoria en las urnas en toda nuestra historia".

"Este 4 de septiembre la democracia Chilena sale más robusta, así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en su momento más difícil opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores, y de esto debemos estar profundamente orgullosos", agregó.

"Por eso, quiero hacer un reconocimiento a todos y todas que han participado en este largo camino de décadas, estoy seguro de que el camino realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia y cuando es necesario volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas", indicó.

"El pueblo chileno no quedó satisfecho"

El Presidente afirmó que "el mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le entregó a Chile... Esta decisión exige a nuestras instituciones que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país".

"Allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto, deben quedar definitivamente a un lado", añadió.

"No olvidemos por qué llegamos hasta aquí"

Boric manifestó que "como Presidente de la República recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Es que hay que escuchar la voz del pueblo. No sólo este día, sino en todo lo acontecido en los últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué llegamos hasta aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo"

"También, quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación debemos ser autocríticos. Los chilenos y chilenas exigidos una nueva oportunidad para encontrarnos, y debemos estar a la altura de este llamado", aseveró.

"Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logre interpretar a una amplia mayoría", aseguró.

Llamado a acuerdos en el proceso constituyente

Al respecto, detalló que este lunes se reunirá "con los presidentes de ambas cámaras, y con otras autoridades de la República, para avanzar lo más rápidamente en esta dirección. Y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente".

"Hago un honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia, y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional", agregó.

Además, recalcó que "no partimos de cero, son muchos los acuerdos que hoy día tenemos. Sabemos que en nuestra patria hay injusticias, hay abusos y desigualdades que deben ser enfrentadas, no las podemos negar ni esconder".

"Pueden tener la tranquilidad de que el camino a una Nueva Constitución jamás será obstáculo para dar respuestas a las urgencias que nos han planteado", recalcó.

Todo sobre Plebiscito