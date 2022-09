Diputada Cariola y triunfo del Rechazo: "Nos comprometemos a construir el camino que nos lleve a una Nueva Constitución

04 sept. 2022 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el comando del Apruebo, la diputada Karol Cariola (PC) reaccionó al triunfo del Rechazo en el Plebiscito de salida que se llevó a cabo esta jornada.

La legisladora y vocera del Apruebo aseguró que con este resultado no termina el proceso constituyente, y que seguirán trabajando por una nueva Constitución.

¿Qué dijo Cariola?

"Queremos hacer un llamado a la calma, a estar orgullosos del trabajo realizado porque lo dimos todo. A la vez, señalamos que la manifestación mayoritaria del Plebiscito del 25 de octubre sigue vigente", aseveró.

"Nos comprometemos a generar las condiciones necesarias para encauzar efectivamente la voluntad popular, y construir el camino que nos lleve a dotarnos de una Nueva Constitución", aseguró.

La diputada recalcó que "esta voluntad, fuerte y clara que nos trajo hasta este día, no se pierde con este resultado. La Constitución del 80 no nos une ni nos representa".

"La decisión de dotarnos de una nueva Constitución hoy sigue vigente y ha sido reconocida por los representantes, incluso, del Rechazo, durante toda su campaña. Le prometieron al país que la Constitución del abuso y la dictadura quedará en el pasado, le han dado su palabra a todo Chile que impulsarán una nueva constitución a la brevedad. Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie, y no renunciaremos a ello", añadió.

"Aceptamos con humildad este resultado"

Por su parte, el diputado Vlado Mirosevic (PL) afirmó que "aceptamos con humildad este resultado y su contenido. Como país merecemos tener una nueva Constitución que contenga el sentir mayoritario del pueblo de Chile".

"Hace dos años decidimos libre y soberanamente a seguir ese camino, de un texto escrito en democracia, con una Convención Constitucional totalmente electa, paritaria y con un mandato claro por parte de la ciudadanía. Hoy, tras una jornada de participación histórica, la ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto,y como comando del Apruebo reconocemos este resultado, y escuchamos con humildad lo que el pueblo de Chile ha manifestado", indicó.

"Habrá que despejar todas las dudas"

La senadora Yasna Provoste (DC) afirmó que "aún tenemos trabajo por delante. Recogemos el resultado de ambos plebiscitos y no perdemos de vista lo principal: no es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado".

"Habrá que despejar todas las dudas que todavía persisten. Aprendamos la lección: para ganar se necesita que no falte nadie, porque la unidad es indispensable desde un inicio", destacó.

En ese sentido, apuntó que "hay que ser más dialogantes. Vamos a ganar escuchando más, sin sectarismos y mejorando la propuesta que hemos planteado al país".

"Vamos a mantener de la propuesta constitucional todo aquello que tuvo amplia aceptación y propondremos, en la próxima Convención, las reformas que ya están comprometidas más todo aquello que recojamos del diálogo con la comunidad", sostuvo.

"No nos vamos a detener. Este no es el momento de bajar los brazos sino de trabajar con mayor entusiasmo", agregó.

Las y los demócratas aceptamos los resultados siempre, nos gusten o no nos gusten. Hoy la ciudadanía ha vuelto a pronunciar su veredicto y lo reconocemos con humildad. Seguiremos trabajando por un proceso constituyente que una y sane al país desde la paz y el diálogo. pic.twitter.com/lP2RMgZjLh — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 4, 2022

"Hay que pensar en cómo sigue el proceso"

La diputada Marisela Santibáñez (PC) expresó que "hay un mandato importante de la ciudadanía, que hay que reconocerlo, y hay que pensar en la unidad. Chile merece la unidad que hemos perdido, debemos reconocerlo",

"Hay que pensar en cómo sigue este proceso", afirmó.

"Las responsabilidades las analizaremos, pero efectivamente yo creo que lo más importante es que el mandato ya está sobre la mesa", añadió.

Revisa todos los resultados de Chile y el extranjero

Sigue la transmisión en vivo de los resultados

Todo sobre Plebiscito