"Primó el sentido común": Las reacciones del Rechazo tras victoria en el Plebiscito

04 sept. 2022 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Tras conocerse los resultados oficiales del Plebiscito de Salida, desde los distintos comandos del Rechazo celebraron el triunfo y entregaron sus primeras impresiones de cara un nuevo proceso constituyente.

Centro Izquierda por el Rechazo

La senadora (DC) Ximena Rincón, comentó que "la ciudadanía habló de manera clara, categórica, de norte a sur. Lo dijimos muchas veces: el texto no era un buen texto, no lograba unirnos, nos enfrentaba y no podía ser nuestra carta magna".

La parlamentaria manifestó que "el sentido común de hombres y mujeres a lo largo del país primó. Por lo tanto, tenemos una nueva oportunidad, no la podemos desaprovechar. Queremos un nuevo proceso, una nueva convención, más austera, más corta, paritaria, participativa, democrática y que aprenda de los errores de la que terminó".

Asimismo, indicó que comprende "que no partimos de cero", ya que existe "un trabajo hecho que tiene cosas buenas y cosas malas, y por lo tanto tenemos que recoger las buenas y dejar atrás las malas".

En tanto, su par Matías Walker sostuvo que "Chile hoy ha dado una lección de que quiere acuerdos y nosotros estamos disponibles a construir grandes acuerdos, no solamente para tener una Nueva Constitución, sino que para solucionar nuestros problemas de seguridad ciudadana, en pensiones, en salud, educación y defensa del medio ambiente".

Chile Vamos

El senador y presidente de la UDI, Javiera Macaya, expresó que "estamos muy contentos. Este triunfo es de las personas de Chile, pone el sentido común que era tan necesario en nuestro país".

"Hay un llamado a la mesura. Nosotros no creemos que en este momento tengamos que hacer un emplazamiento que termina polarizando más el ambiente en Chile. Tenemos varios donde tenemos que sentarnos a conversar y agradecer a los chilenos por lo que ha sucedido en Chile", señaló el parlamentario.

Por su parte, el senador (Evópoli) Luciano Cruz-Coke, indicó que "nosotros como Chile Vamos señalamos con claridad que queríamos un cambio constitucional, que es importante, pero no este. Y este es el gran fracaso de quienes propusieron un texto: no tenía nada que ver con Chile. Entonces el Gobierno tiene que entrar en un proceso de reflexión y ver de qué manera encaminamos este diálogo".

Amarillos por Chile

"El resultado es impresionante, es categórico. La participación es histórica", comentó el vocero de Amarillos por Chile, Cristián Warnken.

"Esto es un mensaje del Chile profundo, que nos está llamando a enmendar el rumbo. Aquí se había tomado el rumbo equivocado: el rumbo octubrista, es decir, el rumbo del odio, de la división, de la intolerancia, de eliminar al que piensa distinto".

"Nosotros hemos sido cancelados, hemos sido funados (...) Hoy hay que terminar con eso. No asumimos este triunfo con soberbia", finalizó.

