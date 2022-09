Plebiscito de Salida: Aumentan largas filas para excusarse de votar en comisarias de todo el país

04 sept. 2022 - 10:02 hrs.

¿Qué pasó?

Largas filas de personas comenzaron a generarse en diversas comisarías de todo el país. Estas aglomeraciones comenzaron un poco antes de la apertura de mesas en el marco del Plebiscito de Salida, y se han mantenido por horas.

Santiago Centro

Un ejemplo de esto es la situación que se vive en la 1° Comisaría de Santiago, donde las personas presentan, por diversos motivos, su inasistencia a su local de votación durante este domingo 4 de septiembre, jornada en la que el voto es obligatorio.

"Nosotros somos de Concepción y nos equivocamos en el vuelo de regreso. Tenemos vuelo ahora a las 4 de la tarde, esa es la razón por la cual no sé si alcanzaremos a llegar a votar", explicó un hombre.

En tanto, otra persona aclaró que su domicilio electoral está en Chillán Viejo y que, al tener que trabajar este domingo, no pudo viajar a emitir su voto: "Estamos todos en el mismo trámite, en la misma espera", afirmó.

Estación Central

La 21° Comisaría de Estación Central también ha recibido largas filas. Hasta el lugar ha llegado una gran cantidad de personas que busca excusarse por no votar.

Antofagasta

Misma situación se vive en el norte del país, específicamente en la 3° comisaría de Antofagasta, subcomisaría Playa Blanca, donde quedó registrado cómo una gran fila de personas se extiende a lo largo de varias calles.

¿Cómo puedo excusarme para no votar en el Plebiscito 2022?

La normativa electoral vigente no establece un periodo de excusas antes del Plebiscito Constitucional de Salida. Sin embargo, no habrá multas para quienes no vayan a votar por alguna de las siguientes razones:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del Plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral (se debe acreditar ante Carabineros).

de aquel en el que se encuentra registrado su domicilio electoral (se debe acreditar ante Carabineros). Por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

Quienes no cumplan con la obligación de votar deberán acreditar su inasistencia ante el Juzgado de Policía Local cuando sea notificado con posterioridad al plebiscito. La notificación llegará al domicilio electoral registrado.

Excusas ante Carabineros

En el caso de que la justificación sea la distancia geográfica, deberá acreditarlo acudiendo a la comisaría de Carabineros más cercana, de modo que los uniformados puedan entregarle una constancia. Eso sí, solo se podrá presentar durante aquel 4 de septiembre, ni antes ni después.

Cabe destacar que la constancia de Carabineros aplica solo para acreditar esa excusa, no para justificar una enfermedad, discapacidad, ausencia del país u otro impedimento grave; las que corresponden al resto de las causales que deben acreditarse frente a un juez.

Así puedes encontrar tu comisaría más cercana

Este trámite no puede realizarse de manera digital, debe hacerse presencialmente. En la comisaría Carabineros te entregará el documento físico o si deseas lo enviará a tu correo electrónico.

Para encontrar la comisaría más cercana a tu domicilio, puedes ingresar al sitio web de Carabineros, donde encontrarás un buscador que te facilitará esta tarea.

Tras elegir la región y comuna en la que resides, te arrojará las direcciones de las oficinas que están en tu sector.



