"Los deudores están obligados a pagar": Madres valoran nueva ley de responsabilidad parental por pensiones impagas

22 ag. 2022 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, fue aprobada la ley de responsabilidad parental que obligará a padres deudores a pagar las pensiones alimenticias adeudadas. Este hecho, fue valorado en su mayoría por madres que se han visto afectadas por padres que no han pagado.

Millonarias deudas

Uno de los tantos casos corresponde a Sandra, quien tiene una hija de seis, cuyo padre nunca se hizo cargo de los gastos de crianza, educación y su bienestar.

Y es que tras denunciarlo violencia, quedando con una orden de alejamiento, el sujeto optó por desentenderse de sus obligaciones como padre, acumulando una deuda de 4 millones de pesos por pensión alimenticia.

Por ese motivo, es que Sandra ha tenido que trabajar más horas para poder subsistir junto a su hija: "Esas son las horas que yo dejo de ver a mi hija por costear todos sus gastos. Aquí la perjudicada es ella, que está menos horas sin su madre, porque yo debo tomar otras horas de trabajo".

Nueva ley

Con la nueva ley de responsabilidad parental, historias como Sandra no debieran volver a repetirse, ya que agilizaría el proceso de deudas impagas. A partir de noviembre, existirá un registro nacional de deudores, por lo que el Tribunal obtendrá información bancaria y financiera de los demandados.

"Lo que hemos creado es un mecanismo de interconexión entre los tribunales de familia, y las instituciones financieras de todo tipo que le reporten a la comisión de mercado financiero", informó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Ese mismo mecanismo, la Corte Suprema otorgó un plazo de seis meses para su creación, por lo que en mayo del 2023, la ley ya debiera estar operativa.

"La ley los obliga"

Esto fue valorado por padres y madres que han sufrido ante la falta de dinero para la crianza de sus hijos ante la ausencia de uno de los progenitores.

"Me parece muy bien, porque hay padres o personas que saben que tienen una responsabilidad, y no la cumplen. Ahora hay una ley que los obliga, me parece maravilloso", valoró una de las consultadas.

Sobre la ley, un padre añadió que "por supuesto que esto debe ser así. Los deudores deben estar obligados a pagar sus pensiones de alimentos, siempre y cuando estén en capacidad de hacerlo".

¿Cómo funciona?

La ministra Orellana, en conversación con Meganoticias, explicó que esto funciona de forma que "si yo tengo, desde mayo del 2023, un mes de atraso en el pago de la deuda de pensiones, primero se activa el mecanismo de retención, con lo que el tribunal se pone 'con las orejas paradas', y activa mediante oficio, el identificar dónde hay cuentas".

"Habiendo tres meses continuos o discontinuos de deuda, es decir, que pueden ser saltados, que uno sí y que otro no, o que en uno pagó un monto incompleto, entonces ahí se oficia para identificar dónde hay saldos, y en el caso de que haya saldos, el monto se transfiere a la cuenta del alimentario, es decir, del niño o niña", añadió la ministra.

"Y en el caso de que en estas cuentas no haya nada, se puede recurrir como un mecanismo de última a la cuenta de capitalización previsional, es decir, a la cuenta de las AFP", sentenció.

Todo sobre Deudores pensión alimenticia