Presidente Boric asegura que en caso que gane el Rechazo "repetir el Plebiscito (de entrada) sería redundante"

22 ag. 2022 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric dio una entrevista al medio Chilevisión, donde abordó distintos escenarios de cara al próximo Plebiscito constitucional del 4 de septiembre, destacando la idea que, en caso que gane el Rechazo, la opción de repetir una consulta como la del 25 de octubre del 2020 "seria redundante"

¿Qué dijo el Mandatario?

Respecto a las acusaciones que ha recibido de supuesto intervencionismo electoral por parte de la oposición, Boric aseguró que a algunos "les molesta o preferirían que uno no hiciera nada. Yo he instruido de manera muy clara que lo que ha establecido la Contraloría es que el Gobierno tiene el deber de informar, y que no debe destinar ni un solo peso a alguna opción".

"Nosotros creemos que la información es un derecho, otro creen que es un delito", añadió el Mandatario, haciendo referencia a la entrega que se ha hecho de ejemplares constitucionales por parte del Ejecutivo.

Al ser emplazado respecto a los videos donde se le ve firmando algunas propuestas de nueva Constitución, el jefe de Gobierno expresó que algunas personas se le acercan para autografiar lo que sea. "¿Cómo eso se podría interpretar a que yo estoy usando recursos públicos?" aseveró, a lo que agregó decidido "que me traigan una constitución del 80 y la firmo".

No obstante, afirmó que desde el Gobierno están a "total disposición de Contraloría".

Ante el posible triunfo del Rechazo el 4 de septiembre, el Presidente comentó que "nosotros vamos a gobernar para todos, nosotros tenemos una agenda (...) vamos a convocar para dar certidumbre a Chile. El 5 de septiembre me la voy a jugar por la unidad".

Respecto a continuar con cambios constitucionales de perder el Apruebo, el Mandatario aseguró que "repetir el Plebiscito (del 25 de octubre del 2020) sería redundante" pues "el pueblo de Chile ya tomó una decisión de forma mayoritaria y muy clara", haciendo referencia a cambiar la Carta Magna del 80'.

Así mismo, Boric aseguró que "no aspiro a liderar" un nuevo proyecto constitucional, y expresó que desea que "el proceso avance hacia la unión del pueblo".

Por otra parte, en el escenario de que gane la opción Apruebo, el Presidente dijo que "lo que haya que aclarar o modificar, a propósito de las dudas que hay en la población chilena, como Gobierno vamos a enviar esas reformas".

