"Tenía toda una vida por delante": El estremecedor testimonio del padre de carabinero asesinado en Pedro Aguirre Cerda

20 jun. 2022 - 15:02 hrs.

Este lunes se desarrolla la audiencia de formalización contra los tres detenidos por el homicidio del suboficial de Carabineros, David Andrés Florido Cisternas, quien fue asesinado el viernes 10 de junio durante un operativo en una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en Santiago.

El uniformado asistió al procedimiento después de una denuncia realizada al 133, en la cual se informaba de la presencia de unos individuos armados. En ese contexto, el efectivo policial terminó lesionado de gravedad al recibir un disparo por parte de uno de los agresores, lo que derivó en su muerte.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Juan Carlos Florido, padre de la víctima, entregó detalles acerca de los días posteriores al asesinato de su hijo y además hizo hincapié en una presunta negligencia que le permitió al presunto autor del crimen estar en libertad condicional desde diciembre del año pasado.

"Lo que espero hoy día es la pena máxima"

En primera instancia, Juan Carlos Florido señaló que "como familia estamos muy consternados, y esto se juntó días después con la celebración del Día del Padre, donde mi hijo cabe en las dos condiciones, él era hijo y era papá... No están los ánimos para celebrar, pero mis hijos saben que la vida continúa e igual hicieron los esfuerzos y me tuvieron algunos regalos".

Respecto a la audiencia contra los detenidos en el marco del crimen de su hijo, dejó en claro que "lo que espero yo hoy día, de las primeras formalizaciones que hagan en la audiencia, es la pena máxima que merece una persona que no tiene el más mínimo respeto hacia la vida humana. Y esto no lo digo tan solo porque haya muerto mi hijo. Yo me pongo en el lugar de todos los padres que hoy día, de diferentes circunstancias, en manos de un delincuente, han perdido a un hijo, a un hermano o a un padre".

"Duele porque es terrible. Mi hijo era un niño muy sano, tenía toda una vida por delante. No estaba postrado o enfermo como para poder aceptar su muerte. Que te lo arrebaten, de la forma como me arrebataron a mi hijo, es como que te quitan el alma", sostuvo Juan Carlos Florido.

"En este país se está haciendo mal la pega"

Por otra parte, el padre de David Florido puntualizó en la detención de una funcionaria judicial acusada de encubrir al presunto asesino de su hijo y aseguró que "aquí en este país se está haciendo mal la pega".

"En este país hay gente involucrada y están haciendo cosas que no corresponde. Partiendo de ese fiscal que ignoró el informe de Gendarmería y que por ese criterio que él usó y que lo han cometido muchos fiscales, donde ignoran el informe de Gendarmería, murió la niña de Villa Alemana (Ámbar), murió mi hijo y hace un tiempo atrás murió este muchacho, que se llama Juan Javier González Farfán. Se cree que él está muerto, porque está desaparecido, es un colectivero que trabajaba en Valparaíso", remarcó.

En esta línea, indicó que "todo esto ha ocurrido por los malos criterios que han aplicado estos jueces en darle este beneficio a estos delincuentes desalmados, que lo único que hacen es hacerle daño a la sociedad. Yo quiero el máximo de justicia para mi hijo y para esas personas que están involucradas".

"Carabineros está haciendo su pega con las manos amarradas"

En paralelo, el padre del uniformado asesinado valoró el trabajo realizado por Carabineros, aunque afirmó que "está haciendo su pega con las manos amarradas. O sea, cómo un carabinero va a estar enfrentando la delincuencia hoy día con un revólver con seis tiros, siendo que la delincuencia está usando armamento de guerra y armas automáticas".

"Los políticos y nuestro Gobierno no le dan los instrumentos y el espaldarazo que necesita esta gente para hacer bien su pega. Si no le dan ese espaldarazo, entonces aquí va a seguir muriendo gente", sostuvo.

Asimismo, dijo que "estamos viviendo en un Chile que no es el Chile de antes, entonces, si mandan una patrulla de Carabineros, es porque es lo único que tienen en el momento y porque el tema hay que resolverlo ahora, porque se hizo un llamado y hay que acudir, y tocó la mala fortuna de que fue mi hijo con otra persona más, pero el principal culpable es ese juez".

El relato de los hechos

Juan Carlos Florido, según su propio conocimiento sobre los hechos, contó cómo ocurrió el operativo que terminó en el asesinato de David Florido, y detalló que "la primera patrulla en llegar al lugar fue la de mi hijo, pero entiendo que también llegó una segunda patrulla, y dentro de las dos se pusieron rápidamente de acuerdo en quién ingresaba a hacer el procedimiento. Ahí, uno de los que salió fue mi hijo y otro funcionario más. Las otras dos patrullas, con la gente que estaba ahí, se quedaron afuera haciendo la cobertura que corresponde".

"Mi hijo entró con otros funcionarios, los cuales, hubo un momento en que tomaron a esta persona. Hubo un forcejeo y en ese forcejeo este delincuente arranca, pero había un segundo delincuente, entonces, los dos funcionarios, tanto mi hijo como el otro, salieron corriendo detrás de una persona, y le tocó la mala fortuna a mi hijo que el que iba con él iba armado... se giró y le propinó un disparo", agregó.