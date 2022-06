Espera con globos a su novio en el aeropuerto y no la reconoce: se conocieron por internet y tenían un año juntos

19 jun. 2022 - 07:00 hrs.

Iris Cuevas esperaba a su pareja virtual en el Aeropuerto de Guadalajara, pero éste caminó frente a ella y ni si quiera volteó a verla, no la reconoció. Se hicieron novios por Internet y luego de chatear durante más de un año el ansiado encuentro fue decepcionante.

Federico viajó 50 horas desde España hasta México para conocer a su enamorada. Le dijo que iría con una maleta blanca para que lo identificara fácilmente. Ella vio pasar al pasajero y pensó que era su novio, pero al notar que no se detenía en su camino descartó que se tratara del mismo hombre.

A través de su usuario de TikTok @iris.mochilove, la mujer contó cómo fue el comienzo de su historia de amor con Federico, reseñó El Universal.

Los novios por Internet se encuentran por primera vez

El video fue tomado por unas jóvenes de Chiguagua que se encontraban en el sitio, a quien ella les dio su teléfono para que captaran el momento mágico cuando los novios se vieran por primera vez.

Allí aparece Iris con dos globos en forma de corazón, viviblemente ansiosa, mirando con atención esperando ver a su "príncipe azul". Cuando aparece Federico en escena, las jóvenes dicen “sí es él” y la novia comenta “está bien alto”.

La sonrisa se le borró del rostro a Iris, cuando el hombre siguió de largo. Entonces, hizo una seña con la mano, moviendo uno de los dedos, para comunicarle a las chicas que se había equivocado de persona.

El video de TikTok de estos novios por Internet está acompañado de la leyenda: “Cuando vas con globos al aeropuerto por tu amorcito virtual, pasa frente a ti y no te ve”, reseñó La Razón. La historia se viralizó en las red social alcanzando más de 23 millones de visitas.

El desenlace del drama de los novios virtuales

En un segundo clip, @iris.mochilove comparte el desenlace de este desencuentro que terminó con un final feliz. En el video, ella sigue esperando al novio virtual, impaciente, cuando un joven se acerca para decirle que “Fede” está a unos pocos metros de ella.

Iris no lo puede creer y corre hacia los brazos de su amado, quien la recibe amorosamente dándole besos y abrazos. Los espectadores aplauden y gritan emocionados.

“Cuando Fede paso frente a mí, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía... estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan... fue el momento perfecto... así comienza nuestra historia de amor”, escribió Iris en TikTok.

@iris.mochilove Cuando Fede paso frente a mi, no me vio y yo con el cubrebocas no lo distinguía.. pero antes de que el llegara, yo le di mi teléfono a unas muchachas de Chihuahua y ellas con las pistas que les di nos ayudaron a encontrarnos, estábamos tan nerviosos que no nos vimos y la gente estaba muy emocionada aplaudían y grababan .. fue el momento perfecto ... así comienza nuestra historia de amor. 50 hrs de viaje que terminaron en un beso #love #amoradistancia #mochileros #iris #fede ♬ sonido original - Iris Cuevas

El video lo acompañó con la leyenda: “Y por fin, después de tanto tiempo nos pudimos abrazar”. Iris y Federico son dos mochileros que forman parte del staff de un grupo de viajes por Facebook. A través de esta experiencia, se conocieron en diciembre de 2020.