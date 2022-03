Madre descubre que su hijo de 15 años salía con su profesora por un chat de Whatsapp, la denuncia pero ella se defiende

Una madre denunció ante las autoridades de Bogotá, Colombia, un presunto abuso de poder por parte de una profesora, de 29 años, quien sostuvo relaciones sexuales repetidamente con su hijo, un menor de 15 años.

La denuncia se hizo pública cuando la madre del adolescente descubrió las conversaciones que éste sostenía con la profesora por WhatsApp. A la mujer le llamó la atención la cercanía que parecían tener en las conversaciones, informó el diario El Tiempo.

Tras revisar detalladamente el chat la mamá del adolescente supo que ambos mantenían una relación y que incluso ya tenían encuentros sexuales.

Indignada, acudió al colegio Minuto de Dios, a la Fiscalía y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las tres instancias le aseguraron que su caso no procedía porque el joven ya tenía 15 años.

Los chats del alumno y la profesora

La historia entre la docente, de 29 años, y el adolescente bogotano, de 15, fue revelada por la madre el 28 de enero de este 2022. La mujer leyó en el celular de su hijo un mensaje sobre el sello de unas notas.

Esto llamó su atención: “¿Por qué una profesora escribe a mi hijo?”, se preguntó y revisó a profundidad, luego se topó con otro mensaje en el que la profesora le decía al joven que le encantaban sus besos.

La denuncia no procedió porque según las leyes en Bogotá ya, a esa edad, no se puede considerar un delito, además señalan que el acto fue de mutuo acuerdo.

Sin embargo, la denunciante alega que allí existe una relación de abuso de poder y que la docente se aprovechó de que el joven necesitaba ayuda académica para chantajearlo a cambio de relaciones sexuales.

“Él me buscaba”: la versión de la profesora

Tras conocerse lo sucedido la docente fue despedida del colegio Minuto de Dios; sin embargo, no enfrentará cargos legales, detalla el portal Qhubo Bogotá.

La profesora reconoció que sostuvo una relación con su estudiante, algo que no calificó como un delito sino como un error. También dijo que era el adolescente quien la buscó.

"Él mismo es el que me busca, el que me dice ‘¿Estás libre? ¿Tienes algo por hacer?’ Entonces también es cosa del estudiante, no es culpa mía", contó de acuerdo con información reseñada en Teleamazonas.

La docente también dijo que ahora el padre del joven la chantajea y le pide tener relaciones sexuales a cambio de no seguir difundiendo información sobre lo ocurrido.