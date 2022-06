La indignante agresión de un novio a su pareja el día de la boda porque le ganó un juego frente a los invitados

Una pareja de recién casados protagonizó un episodio vergonzoso que hará doblemente inolvidable el día de su boda. Frente a los invitados, el novio golpeó a la novia tras perder un juego realizado durante la fiesta de celebración.

Los novios de Uzbekistán, en Asia Central, sorprendieron a los presentes con esta reacción inesperada que fue recogida en un video. Usuarios de redes sociales hicieron viral las imágenes del momento del maltrato a la mujer, reseñó El Diario.

El click muestra a los nuevos esposos, de pie sobre un pequeño escenario. Los novios culminan una especie de juego competitivo en el que la mujer levanta la mano en señal de victoria y los invitados aplauden y vitorean.

Haber perdido no fue satisfactorio para el novio, quien se enfureció y reaccionó a los pocos segundos: golpeó a la novia con el puño cerrado en la cabeza. Fue un golpe fuerte, pues la mujer perdió el equilibrio sin llegar a caerse.

La felicidad de la novia se escurrió en su elegante traje blanco y el silencio se impuso en el salón de fiestas. Avergonzada, ella permaneció muda, bajó la cabeza y se tapó los ojos con la mano para evitar ver al público, contó Blu Radio.

Una mujer que estaba a su lado, probablemente la dama de honor de la boda, le tomó las manos y se compadeció de ella. La recién casada se recogió la falda de su vestido de princesa para no caerse y se retiró del escenario, ayudada por otra mujer.

Consumido por su frustración, con su sobrio traje negro, el novio parece orgulloso de lo que hizo. Permaneció inmutable, de pie, mirando al infinito, visiblemente molesto y sin ánimo de disculparse.

Un hombre que también estaba en el escenario, quizás el padrino de la boda, no podía borra la sonrisa de su cara, mientras miraba a todos lados sin saber qué hacer ante el bochornoso momento.

Another #wedding in #Uzbekistan . Another man-child. Another slapped bride. 🤨 pic.twitter.com/u7kufTO0xu

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron indignados por lo ocurrido. Cuestionaron que nadie defendiera a la mujer ni sancionara al novio.

Yes the silence from them is deafening.