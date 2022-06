"Novio de cartón" no llega a la fiesta del matrimonio y ella celebra con una imagen: se había contagiado de coronavirus

07 jun. 2022 - 12:02 hrs.

Amanda Miller y Sam Greenberg, una pareja de Maryland, Estados Unidos, iban a llevar a cabo la fiesta de su matrimonio, pero la novia acabó celebrando con la figura de cartón del novio porque él se enfermó de Covid-19 tres días antes del gran evento.

Parte de la fiesta fue captada en un video que prontamente se hizo viral en TikTok, luego de que la novia compartiera tal hazaña de disfrutar de la fiesta en ausencia de su ahora esposo, pero reemplazado por un "novio de cartón".

Ahora o nunca

La mujer sostiene que por la pandemia del coronavirus debieron posponer la fiesta del matrimonio en al menos cuatro ocasiones, por lo que esta vez, celebraría su matrimonio igualmente, con o sin la presencia del novio.

Por ello, ambos acordaron que seguirían adelante con la boda y para evitar cancelar la ceremonia, imprimieron la imagen tamaño real del novio en cartón, vestido para la ocasión.

Con la ayuda de uno de los invitados, es que cargaron al supuesto novio en todo lo que conllevaba la fiesta: los bailes y juegos. Mientras tanto, Sam estaba conectado por el computador, observando todo lo que sucedía en el lugar.

De acuerdo a lo detallado por la revista People, el matrimonio ya se había casado antes, y que el evento tenía como fin celebrar la unión de ambos.

"No quería al novio"

Al estar en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar, tanto negativos como positivos. Mientras algunos encontraron el hecho "divertido", otros criticaron a la mujer.

"Mejor no me caso", "no, la pospones cinco veces", "cuando quieres una boda, pero no al novio", fueron parte de los comentarios que recibió la novia, cuestionándola en más de alguna ocasión si ella había estado en contacto con su esposo al contagiarse de coronavirus.

Asimismo, otros se lo tomaron por el lado divertido: "Fuimos de una boda a unos dulces 16".