La pena de Nathalie Vera de #PobreNovio tras terminar larga relación amorosa: "Tenemos nuestras diferencias"

Recientemente, la actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, dejó entrever que se encuentra pasando un complejo momento a nivel personal. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, contó las razones detrás de su tristeza.

"Yo, quiero volver a ser yo. Usa este audio y coloca un video donde fingías que estabas bien y realmente estaban rotos", escribió en una de sus publicaciones de la red social, donde suma más de 155 mil seguidores.

Más tarde, la intérprete reveló que ella y su ahora expareja, Abraham Linares, decidieron poner fin a su relación tras más de seis años juntos, situación que la tendría inestable emocionalmente.

"Tenemos nuestras diferencias"

A través del formato stories, Nathalie agradeció a sus fanáticos el apoyo que ha recibido durante los últimos días y detalló cómo ha enfrentado la ruptura.

"Abraham y yo estamos bien, o sea, nos llevamos bien, obvio, tenemos nuestras diferencias, por eso terminamos", señaló en uno de los videos, en los que informó que pronto se mudará de casa, ya que ambos vivían juntos en un departamento.

Sobre su actual estado de ánimo comentó que "estoy súper bien en este instante, tengo momentos de mucha alegría y momentos muy tristes, pero es normal". En este sentido, destacó que esto se debe al tiempo que estuvo junto a Abraham. "No fueron tres días, fueron seis años", expresó.

Por otra parte, manifestó su molestia frente a algunos comentarios que ha recibido tras dar a conocer su situación sentimental, en la que usuarios y personas de su círculo cercano la habrían acusado de utilizar el quiebre para promocionar su nuevo proyecto, una canción de desamor llamada "Sobreviviré".

"Estoy impresionada con la cantidad de gente que me conoce, cercanos a mí, que piensa que estoy haciendo esto por 'show o por marketing' por mi tema nuevo", contó.

Ante esto se defendió argumentando que "creo que ninguna persona en su sano juicio terminaría y se sentiría tan mal solo por promocionar una canción". Finalmente, sentenció que "esa gente que dice que me conoce, realmente no me conoce".

Sobre su lanzamiento musical, afirmó que nace de un "corazón roto" y que ayudará a sus fans a "entender muchas más cosas".

