"Él es un psicópata": Marlene de la Fuente no cree en la rehabilitación de Rafael Garay tras cumplir su condena

20 jun. 2022 - 09:00 hrs.

Luego que el economista Rafael Garay cumpliera su pena dictada en 2018 por estafas reiteradas realizadas a 29 personas por un monto de casi 1.300 millones de pesos, varias de las víctimas han alzado la voz.

Es así como Meganoticias conversó con algunos de los afectados luego que tribunales confirmara que la condena de Garay ya se cumplió, pese a que en un inicio había sido sentenciado a siete años de presidio y a que desde mayo de 2020 se encontraba con el beneficio de libertad condicional.

Una de ellas es Marlene de la Fuente, exesposa del periodista Iván Núñez, quien fue estafada por parte del ingeniero comercial.

"Es un psicópata"

"Yo pasé en su momento 78 millones de pesos, y la verdad que lo que recibí creo que fueron 700 mil pesos, que fue dictado por el mismo tribunal y que fue la devolución que se hizo a cada uno de los estafados”, aseguró De la Fuente.

Y pese a que él ya cumplió su condena, Marlene cree que él no se ha rehabilitado. "Por supuesto que no, Rafael Garay va a ser siempre la misma persona”.

"Lo dije en un principio y lo vuelvo a decir hoy en día: él es un psicópata”, recalcó.

Y es que no sólo vivió un momento difícil por el dinero perdido, sino que lo anímico fue un aspecto importante que le costó superar.

“A veces uno se equivoca y uno se cae, pero lo importante de esto es que no te queden heridas. Yo no tengo heridas hoy”, añadió.

Las mentiras de Garay

En el año 2016, cuando nadie pensaba que Rafael Garay podía estar realizando sendas estafas, dijo estar enfermo de cáncer en una entrevista y se fugó del país antes que estallara el escándalo.

Eso sí, tras una una serie trámites logró ser extraditado desde Rumania para ser enjuiciado, siendo condenado el 18 de octubre de 2018 a siete años de presidio y a pagar una multa de 21 UTM a cada víctima.

Pero en 2021 Rafael Garay se declaró en quiebra, y sólo se logró que se le remataran 11 obras por un valor entre $1 millón y $8 millones, cuyas ganancias valieron para pagar a algunos acreedores, pero no todos pudieron recibir lo adeudado.

"Ya no he acudido más a la televisión, a hablar de él, porque si fue absuelto por la justicia y este caso no avanzó es por algo", aseveró decepcionado Cristián Mora, otra de las víctimas de Garay, quien se muestra sin esperanzas de alguna vez poder recuperar su dinero.