Rafael Garay cumplió su condena: ¿Qué pasó con las víctimas estafadas por el economista?

18 jun. 2022 - 08:31 hrs.

¿Qué pasó?

En octubre de 2018, el economista Rafael Garay fue condenado a siete años de prisión por el delito de estafas reiteradas a 29 personas por un monto de casi $1.300 millones. Tras dos años de libertad condicional, la justicia dio por cumplida su pena, pero ¿qué pasó con sus víctimas?, ¿lograron recuperar su dinero?

Garay en libertad

En mayo de 2020, Garay recibió el beneficio de la libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena de siete años de presidio, al abonársele el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Desde esa fecha se mantuvo con firma mensual, pero ahora un documento judicial señala que su deuda con la justicia ya está saldada.

"Nunca en mi vida voy a volver a administrar a terceros. Y eso voy a pedir que sea puesto en el fallo del juez, cuando sea condenado", dijo el economista sobre lo que haría tras recuperar su libertad en una entrevista que concedió a Meganoticias durante su estancia en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

¿Qué pasó con sus víctimas?

Pareciera que pasó mucho tiempo desde que el caso de Rafael Garay alcanzaba su mayor notoriedad: Una falsa enfermedad, el escape del país y una cinematográfica captura en Rumanía del "economista favorito" de la televisión.

Sin embargo, sus víctimas no olvidan nada de lo ocurrido. Ellos confiaron y entregaron sumas millonarias a quien en ese entonces desconocían que fuese un estafador y al día de hoy aún no creen que los delitos de los que fueron víctimas estén solucionados.

"Yo pasé en su momento 78 millones de pesos, y la verdad que lo que recibí, no lo tengo muy claro, pero creo que fueron 700 mil pesos que fue dictado por el tribunal, y que fue la devolución que se hizo a cada uno de los estafados", señala Marlene de la Fuente, una de las víctimas del estafador.

Además de los siete años de cárcel, Garay fue también condenado a pagar la suma de 21 UTM a cada una de sus 29 víctimas. Esto lo pagó rematando cuadros y una oficina, pero que solo corresponden a un 1,2% de la deuda que tenía con los estafados.

"Rafael Garay va a ser siempre la misma persona. Lo dije en un principio y lo vuelvo a decir hoy en día, él es un psicópata", añadió De la Fuente al descartar por completo una "rehabilitación" del hombre de 46 años.

"Ya no he acudido más a la televisión, a hablar de él, porque si fue absuelto por la justicia y este caso no avanzó es por algo", aseveró decepcionado Cristián Mora, otra de las víctimas de Garay, quien se muestra sin esperanzas de alguna vez poder recuperar su dinero.