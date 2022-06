Diputado Andrés Longton sobre procesos migratorios: "Las expulsiones tramitadas por este gobierno son cero"

07 jun. 2022 - 20:18 hrs.

El diputado Andrés Longton vuelve a referirse a su denuncia respecto a las visas migratorias bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras una verificación de sus declaraciones hecha por Mega Investiga. En dicha nota se explica que el sitio web de trámites del Servicio Nacional de Migraciones (SNM), solo permite solicitar cambios al estado de residencia de una persona que ingresa a Chile como turista bajo ciertas causales dadas por la Ley de Migración y Extranjería.

La nota también establece que caducó un contrato del gobierno con aerolíneas comerciales para realizar vuelos de expulsiones sin que todos se hubiesen ejecutado, tal como explicó el diputado Longton. Sin embargo, este aseguró que los vuelos estaban “pagados”, mientras que el contrato establece que no se pagaría ningún vuelo que no se hubiese realizado. Así también, el diputado afirma que no se ha ejecutado ninguna orden de expulsión de migrantes “hasta el día de hoy”. La nota cita los datos del SNM, que asegura que entre enero y abril de este año se realizaron “427 expulsiones totales” y que el 10 de junio dará a conocer las de mayo.

Aquí Meganoticias reproduce las respuestas íntegras del diputado Longton:

¿Tiene usted antecedentes de que el Gobierno pagará traslados aéreos para vuelos de expulsiones que no hayan sido ejecutados? Según el contrato con aviones comerciales que venció el 20 de mayo “la Subsecretaría solo recibirá facturas que correspondan a vuelos ya realizados” ¿Hubo pagos de vuelos no ejecutados?

Lo primero es señalar que la nota de fact checking que ustedes realizaron se basa en la denuncia que realizamos sobre la interrupción del proceso de expulsiones y por promover el turismo laboral. Ante ello, enviamos documentación concreta que respalda la información entregada. Sin embargo, a la luz de lo que indica la nota, pudimos comprobar que la investigación realizada por “Mega Investiga” se sustentó en declaraciones y no en documentación, dando crédito a lo que afirmara el Servicio de Migraciones sin mayores cuestionamientos. Un fact check debiese revisar el portal más allá de los comentarios. Dicho eso, respecto a mis declaraciones sobre el pago realizado mediante multas, lo que el periodista ignoró, es el DL 1.094, que en su reglamento establece que el dinero de las multas se va a una Cuenta Corriente Subsidiaria de la Única Fiscal, no queda en el bolsillo de la Subsecretaría. Este dinero, que se enmarca en el presupuesto de 2021 debe ser utilizado en los plazos que indica el contrato, si no, para el Servicio, se pierden. Por lo mismo, si el Gobierno quiere dar continuidad a los vuelos, el Servicio debe poner recursos de su presupuesto 2022 para financiar nuevos vuelos. Es decir, vuelos con disponibilidad presupuestaria de fondos 2021, no fueron ocupados por la Administración actual, y ahora, mandatados por la norma existente, deberán pagar más de 100 millones por vuelo, fondos que podrían haber estado destinados al desarrollo de las oficinas regionales. Pueden revisar el reglamento del DL 1.094 que estuvo vigente hasta febrero 2022 y la ley de presupuesto 2021 y 2022. Esto deja en evidencia que lo expresado, es verdadero.

El Servicio Nacional de Migraciones (SNM) informó que “entre enero y abril de 2022, se han ejecutado 427 expulsiones totales” y los datos de la Policía de Investigaciones confirman expulsiones administrativas y judiciales durante abril. Sin embargo, usted afirmó que “hay más de 20 mil órdenes de expulsión pendientes” y que “hasta el día de hoy no se ha ejecutado ninguna”. Previo a presentar su denuncia, ¿habló con el director del SNM, Luis Eduardo Thayer? ¿El SNM está entregando cifras incorrectas?

En relación a los vuelos, aun cuando la pregunta busca legitimar errores metodológicos de la investigación periodística, lo que expresé desde un primer momento es que no ha existido continuidad por parte de este gobierno de la política de expulsiones que había desarrollado su antecesor. Por el contrario, se descalifica mi afirmación por una respuesta del Servicio que abarca meses en los que aun continuaba como Director Álvaro Bellolio en ejecución de las políticas migratorias del Presidente Piñera. En efecto, la respuesta del actual Servicio señala que “entre enero y abril de 2022, se han ejecutado 427 expulsiones totales”. Concretamente, la información de las 427 expulsiones que publica la periodista, tiene que ver con las expulsiones ejecutadas entre enero y marzo por el gobierno del Presidente Piñera, sin advertir que nuestra denuncia tiene relación con los vuelos que se dejaron financiados para la nueva administración y que, a la fecha, no se llevaron a cabo. Según el documento que nos entregó la PDI, para abril había 88 nuevas expulsiones, sin embargo, de esas 88, 86 son judiciales -es decir ordenadas por un tribunal, no por el Ejecutivo- y las 2 restantes fueron gestionadas por los propios ciudadanos. Es decir, expulsiones tramitadas por este gobierno: son cero. Asimismo, el Director Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, confirmó en Cooperativa, que "En torno al mes de mayo estaría saliendo el primer avión" con alrededor de 160 migrantes a bordo. Dicho esto, es verdadera nuestra afirmación de que no hubo continuidad en los vuelos. La información que manejamos nosotros es que el vuelo de mayo no se llevó a cabo, incluso preguntando a la PDI. Si el departamento de Mega Investiga descubrió lo contrario, los invitamos a publicar el número de vuelo con los 160 expulsados prometidos.

El SNM asegura que el trámite web no permite que una persona que ingresa a Chile con permiso de turista cambie su tipo de residencia, solo permite que pueda solicitar dicha modificación cuando cumple con las condiciones excepcionales establecidas en la legislación actual. En caso de no cumplirlas, la norma indica que deberán salir del país y solicitar un Permiso de Residencia en el exterior. ¿Tiene usted antecedentes de que en el sitio del SNM quienes ingresan como turistas a Chile puedan actualmente cambiar el tipo de permanencia legal en el país y no sólo solicitarla?

Respecto al trámite web, le hicimos llegar el paso a paso de cómo sacar el trámite al equipo periodístico. No obstante, volvemos a reiterarlo. En primer lugar, es importante aclarar que sí existe la web: https://tramites.extranjeria.gob.cl/. Es la de trámites migratorios, a través de la cual se establecen las subcategorías migratorias de residencia temporal. Cualquier ciudadano puede ingresar con su clave única o registrando un usuario. En este sentido, el título de la nota está completamente errado e invitamos a revisar la web en vez de quedarse solo con las declaraciones de un funcionario o una organización simpatizante al gobierno. Esta plataforma que denunciamos permite solicitar el permiso de residencia temporal desde el interior del país. Las excepciones a esta causa aparecen en el artículo 69 de la ley de migraciones, no obstante, el Gobierno emitió un decreto para relativizar la regla generalísima de solicitud de visa temporal en país de origen. Esta denuncia se encuentra actualmente en Contraloría. Al ingresar al trámite de residencia temporal, donde se destaca que el trámite se hace dentro de Chile, se ve claramente que el punto A es turismo laboral. No hace distinción: la permanencia transitoria es turismo. Si avanzan a “siguiente”, en la página 4 encuentran la permanencia transitoria. A continuación se puede escoger que vienes por fines de recreo. Te pide cargar la TUM y te deja seguir avanzando. Esto es 100% turismo laboral. En paralelo, denunciamos dos pantallazos que estaban en RRSS y que el Servicio de Migraciones bajó DESPUÉS que hicimos el reclamo a la Contraloría, donde se señalaba abiertamente la misma información. El equipo de Mega Investiga está en conocimiento de eso. Dicho esto, las declaraciones realizadas, nuevamente, son verdaderas.