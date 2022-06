Sentencian a "El Bestia" a presidio perpetuo calificado por el femicidio de María Isabel Pavez

02 jun. 2022 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, sentenció a la pena de presidio perpetuo calificado a Carlos Méndez González, tras ser declarado culpable del delito de femicidio en contra de María Isabel Pavez.

¿Qué dijo el tribunal?

En la audiencia, la magistrada indicó que "por unanimidad, se condena al sentenciado Carlos Humberto Méndez González, a la pena de presidio perpetuo calificado como autor del delito consumado de femicidio".

"Se condena además al sentenciado a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del condenado y a la sujeción de la vigilancia de la autoridad por el periodo máximo de conformidad a lo previsto en el artículo 27 del Código Penal", agregó.

AHORA: 4° TOP de Santiago condena a presidio perpetuo calificado a Carlos Humberto Méndez González, en calidad de autor del delito consumado de femicidio de María Isabel Pavez, perpetrado en diciembre de 2020 en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/7qIsHm5w48 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 2, 2022

Asimismo, precisó que Méndez "deberá cumplir efectivamente la pena sirviéndole de abono el tiempo que ha estado privado de libertad en esta causa, esto es 512 días".

Culpable de femicidio agravado

Cabe señalar que el pasado 23 de mayo, Méndez había sido declarado culpable del delito de femicidio agravado (actuar sobre seguro), cometido en diciembre de 2020, en el centro de Santiago.

En aquella oportunidad, el tribunal por unanimidad llegó a la convicción de la ocurrencia del delito y de la participación culpable de Méndez González en los hechos.

Además, consideraron de especial relevancia "el modus operandi utilizado por el acusado, quien luego de cometida la acción homicida sobre la víctima, se dio a la fuga, abandonando la ciudad, usando el teléfono de esta, enviando información falsa a su madre y amistades. Lo que llevó a que se realizaran una serie de diligencias investigativas de los funcionarios policiales, que incluyeron búsquedas, empadronamientos, revisión de grabaciones de cámaras, revisión de aparatos electrónicos como tablet y teléfonos, solicitud de tráfico de llamadas, constatación de uso del IMEI de distintos teléfonos, que permitieron finalmente dar con el paradero del acusado en la ciudad de Valparaíso”.

También gracias a declaraciones de la madre de la víctima, como de sus amistades y cercanos a Méndez, se pudo constatar que sí tuvieron una relación de pareja.

En cuanto a la agravante de alevosía, el tribunal concluyó que "se cumplen sus presupuestos en la parte de obrar sobre seguro, al haber actuado aprovechando que se encontraba solo el acusado con la víctima en el departamento, y asimismo por el modo de ejecución que fue con un corte certero, profundo, mortal y por detrás de la víctima, evitando cualquier intento de reacción o defensa de parte de esta”.

Sin embargo, fue absuelto del delito de uso de pasaporte falso, ya que se desestimó por prescripción.

¿Qué se sabe del caso?

María Isabel tenía 22 años y era estudiante de Obstetricia y Neonatología en la Universidad Diego Portales. Ella mantenía una relación sentimental con el imputado.

La joven desapareció el 17 de diciembre de 2020 tras salir de su domicilio en La Florida y desde entonces comenzó su búsqueda.

El crimen quedó al descubierto el 24 de diciembre de 2020, día en que apareció el cuerpo sin vida de María Isabel, en el departamento que arrendaba Méndez junto a un amigo en Santiago Centro.

Posteriormente, el 6 de enero de 2021, la Policía de Investigaciones informó que Méndez fue detenido.

La declaración de Méndez

Carlos Méndez, quien escapaba de México por un delito similar ocurrido en 2009, tenía el derecho a guardar silencio, sin embargo, pidió declarar en el juicio para pedirle perdón a la familia.

"Quiero pedir perdón a la familia y a la madre. Si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia. Fue un momento de rabia, de ira" testificó Méndez, agregando que el corte "fue profundo, no tardó nada en perder la vida".

