"Todos los antecedentes": Boric confirma colaboración con Fiscalía por muertes del estallido en gobierno de Piñera

02 jun. 2022 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes el Presidente Gabriel Boric se refirió en una entrevista con radios regionales a las violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno de Sebastián Piñera en el estallido social, donde afirmó que ya se encuentran entregando antecedentes a la Fiscalía.

¿Qué dijo?

En la instancia, fue consultado por sus dichos de 2021, cuando manifestó en un debate que se perseguiría al expresidente Sebastián Piñera por las violaciones a los Derechos Humanos durante su mandato.

"Señor Piñera, está avisado", fue lo que dijo el entonces diputado Boric en el marco del debate por las primarias de Apruebo Dignidad con Daniel Jadue.

Al respecto, señaló que "nosotros lo que hemos señalado es que en Chile no puede haber impunidad. Uno de los grandes dolores que tiene nuestro país es que todavía no hemos podido sanar la herida de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, porque todavía no logramos encontrar los cuerpos de los desaparecidos y vamos a iniciar un nuevo plan de búsqueda para saber dónde están".

En ese sentido, recordó los casos de Cristian Valdebenito y de Romario Veloz durante el estallido social, indicando que "nosotros no solamente vamos a poner todos los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas, ese es nuestro deber como Estado y que no haya impunidad. No soy yo el encargado de juzgar".

"De hecho, hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía para justamente poner todos los antecedentes que tengamos y eso lo estamos haciendo", agregó.

¿Quién quemó el Metro de Santiago?

En la instancia, también fue consultado sobre si existe información respecto a la quema del Metro de Santiago en 2019.

Boric comentó manifestó que hay “poco, la inteligencia en Chile está muy debilitada y es algo que hemos buscado fortalecer. Designamos recién a un nuevo director de inteligencia para esto, ahora, yo no puedo dar por la prensa información que sea sensible, pero hay menos (información) de lo que a mí me gustaría”.

