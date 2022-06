Boric se abre a habilitar Penal Cordillera y Punta Peuco por hacinamiento en otras cárceles: "Es una alternativa"

02 jun. 2022 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves el Presidente Gabriel Boric participó de una entrevista con radios regionales, donde abordó las medidas en materia de seguridad anunciadas en su primera Cuenta Pública, instancia en la que no descartó la utilización de cárceles como el Penal Cordillera o Punta Peuco, a falta de otros espacios disponibles.

¿Qué dijo?

Al ser consultado por la gran cantidad de reos en recintos penitenciarios, el Mandatario reconoció que "hoy tenemos cárceles, en particular en la zona central y en algunas zonas del país con alto grado de hacinamiento, y en otros lugares donde todavía es posible tener más internos, pero recordemos que toda persona que sea detenida y condenada a una pena de cárcel, va a tener que ir a una cárcel, por lo tanto, que no haya espacio no es impedimento".

En esa línea, señaló que "nosotros tenemos que hacer inversión en infraestructura, justamente para que las cárceles sean espacios de resocialización y no de volver permanentemente a delinquir".

En cuanto a habilitar el Penal Cordillera y Punta Peuco, Boric dijo que "es una alternativa, no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy, pero si hace falta espacio tenemos que ocupar los que tenemos".

"La delincuencia es una de nuestras principales preocupaciones"

Por otro lado, indicó que "como Gobierno, la delincuencia es una de nuestras principales preocupaciones (…), a la seguridad fue al tema que más tiempo le dedicamos en la Cuenta Pública".

"Tenemos un plan integral en medidas de seguridad, ahora, la delincuencia es un fenómeno que nos acompaña desde los inicios de la humanidad, no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, tenemos que atacar sus causas inmediatas y causas profundas", agregó.

Finalmente, expuso que "tenemos un problema en las cárceles de Chile. Chile es uno de los países que después de Estados Unidos tiene, en América, por lo menos, de las mayores proporciones de detenidos en cárcel por habitante y hoy el gran problema que tiene la cárcel, es que terminan siendo escuelas del delito y la mayoría de la gente que pasa por la cárcel reincide y muchas veces termina generando una cadena familiar, por lo tanto, vamos a poner énfasis en la creación del Servicio Juvenil de Reinserción para terminar con el Sename y poder cortar esa cadena de raíz".

