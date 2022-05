Caso María Isabel Pavez: condenan por femicidio a Carlos Méndez, apodado "La Bestia"

23 may. 2022 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable al mexicano Carlos Méndez González, de 36 años, conocido en Chile como “Igor Yaroslav”, por el delito de femicidio cometido en contra de María Isabel Pavez.

Absuelto de uso de pasaporte falso

Cabe señalar, que el tribunal declaró culpable a Méndez González por el femicidio de la joven, sin embargo, fue absuelto del delito de uso de pasaporte falso.

En tanto, la sentencia se dará a conocer el próximo jueves 2 de junio a las 11:00 horas y el Ministerio Público ya solicitó la pena de presidio perpetuo calificado.

🔴 EN VIVO: 4°TOP de Santiago dicta veredicto condenatorio contra Carlos Méndez González como autor del delito consumado de femicidio contra María Isabel Pávez, perpetrado en diciembre de 2020. La lectura de la sentencia se realizará el próximo 2 de junio a las 11:00 pic.twitter.com/5iquXQG7Za — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 23, 2022

¿Qué dijo el tribunal?

La magistrada, señaló que "la participación del acusado en el primer ilícito analizado, se tuvo por acreditada de manera fehaciente con las declaraciones y el relato de numerosos testigos de contexto civil que corroboraron los asertos y conclusiones de los distintos funcionarios policiales, además de prueba material y científica introducida a través de peritos de diversas materias del área audiovisual, bioquímica y de la salud, unido a las diligencias policiales".

"Todo lo anterior permitió concluir que Carlos Humberto Méndez González tuvo participación culpable en el femicidio de María Isabel Pavez Zamora", agregó.

¿Qué se sabe del caso?

María Isabel tenía 22 años y era estudiante de Obstetricia y Neonatología en la Universidad Diego Portales. Ella mantenía una relación sentimental con el imputado.

La joven desapareció el 17 de diciembre de 2020 tras salir de su domicilio en La Florida y desde entonces comenzó su búsqueda.

El crimen quedó al descubierto el 24 de diciembre de 2020, día en que apareció el cuerpo sin vida de María Isabel, en el departamento que arrendaba Méndez junto a un amigo en Santiago Centro, región Metropolitana.

"Un momento de rabia, de ira"

Carlos Méndez, quien escapaba de México por un delito similar ocurrido en 2009, tenía el derecho a guardar silencio, sin embargo, pidió declarar en el juicio para pedirle perdón a la familia.

"Quiero pedir perdón a la familia y a la madre. Si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia. Fue un momento de rabia, de ira" testificó Méndez, agregando que el corte "fue profundo, no tardó nada en perder la vida".

En la confesión de "La Bestia", tras el femicidio, escapó hasta Valparaíso, donde sería encontrado en un hostal de dicha comuna.

