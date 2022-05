"El asesinato más alevoso que se ha cometido": Este lunes inicia el juicio por el crimen de la pequeña Tamara Moya

23 may. 2022 - 06:00 hrs.

Este lunes iniciará el juicio por el crimen de Tamara Moya, la pequeña de cinco años que fue asesinada en medio de una encerrona protagonizada por violentos delincuentes en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana.

Asesinato “alevoso y a sangre fría”

Meganoticias tuvo acceso a los antecedentes que serán presentados en la audiencia de este lunes, los cuales demuestran el vínculo que tendrían los sujetos con la muerte de Tamara, tales como mensajes de WhatsApp y videos. Por este crimen, exigen presidio perpetuo para los culpables.

Fue el 28 de febrero del 2021 cuando la niña perdería la vida luego de que su familia fuese víctima de una encerrona, siendo acribillada por delincuentes sin ninguna provocación.

“Este es el asesinato más alevoso y a sangre fría, diría yo, que se ha cometido en la historia de Chile en un delito de esta naturaleza contra una menor de edad”, remarca el abogado querellante, Marcelo Castillo.

Para la familia de Tamara, su padre Raúl Moya y su madre Camila, según sus palabras, ya viven una “cadena perpetua” y que han sido “castigados sin merecerlo” tras la muerte de su hija.

El primero de marzo sería su primer día de clases; día que jamás llegó: “Tenía mucha emoción porque iba a empezar en un colegio, porque no podía seguir en el jardín. Ella se habría quedado en el jardín por siempre, pero como ya no podía seguir con el jardín ya se había entusiasmado con el colegio y todo. Pero no alcanzó a ir a su primer día”, lamenta su padre.

Videos que los inculpan

En las imágenes que los vinculan con el asesinato de Tamara Moya, se puede apreciar a los asaltantes arrancando desde Pedro Fontova, Huechuraba, cuando le disparan a la víctima.

Según los investigadores, no hubo provocación alguna para que los delincuentes dispararan a quemarropa a la pequeña.

“Se logra percatar de que, efectivamente, la madre no opone ningún tipo de resistencia al actuar de los delincuentes. Disparan por el mero hecho de disparar”, señaló la comisario Carolina Núñez de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

El fiscal José Morales, agrega que “lo único que hace la señora Camila es girar hacia el asiento trasero donde estaba Tamara y mientras hace eso, que es una maniobra de protección que tiene que ver con sacar a la niña del lugar, los sujetos le disparan a la niña y le provocan la muerte".

Crímenes, muerte de un sospechoso y una pista clave

La muerte de Tamara Moya no detuvo a los delincuentes, quienes siguieron causando daño y robando a otras personas y en otras comunas de la región. Uno de ellos ocurrió en Colina, luego en Algarrobo.

“Después de esto estos sujetos participan a lo menos dos o tres asaltos más ocurridos 25 y 26 de marzo de ese año. También participan en la receptación de vehículos e incluso uno de estos sujetos, al adulto, se le encuentra un kilo de droga, que obviamente, disponía con el efecto de traficarla”, detalla el fiscal.

El 26 de marzo, antes de siquiera recibir “castigo” por este homicidio, uno de los sospechosos por esta fatal encerrona, falleció en una balacera ocurrida en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Este sospechoso era apodado “Luchito” y apenas tenía dieciséis años: “Habría participado en una segunda portonazo o encerrona a un funcionario de carabineros en la comuna de Pudahuel y este habría efectuado disparos a modo de repeler dicho actuar y habría fallecido”, señala la comisario Núñez.

Al día siguiente, protagonizarían un robo en el Alto Las Condes, lo que sería la pista clave para encontrar la relación entre la fatídica encerrona y el grupo de delincuentes. En la evidencia, encontraron una huella idéntica al arma usada por la banda que asesinó a Tamara. También encontraron un celular, que contenía pruebas directas.

“Era el papá de la niña”

En ese teléfono los delincuentes mantuvieron una conversación donde aseguran que la muerte del “Luchito” estuvo planeada y que lo estaban “siguiendo”.

“En la camioneta blanca que les disparaba al medio de la calle, era el papá de la niña”, decía uno de los antisociales, refiriéndose a Tamara Moya. Sin embargo, Raúl Moya niega haber estado ahí.

“¿Por qué yo tendría que vengarme de ellos si se supone que no fueron? ¿Por qué ellos tendrían que asumir que al amigo se los maté yo? Al hablar de este tema ellos admiten tácitamente que estaban presentes cuando murió el amigo para empezar. Eso ya los pone objetivamente en una segunda situación trabajando juntos”, señala el padre de Tamara.

“Lo que hablaban en general era de cometer delitos, de conseguir balas para los efectos de cometer delitos, de salir a trabajar. Estamos hablando trabajar, a salir a asaltar básicamente en horas de la noche”, indica el fiscal Morales.

Exigen justicia

En diversas manifestaciones por el caso de Tamara Moya, han pedido justicia a las autoridades. En tanto, este lunes iniciará el juicio contra los dos acusados que quedan vivos por la encerrona que mató a la pequeña.

Para este juicio, la fiscalía pide presidio perpetuo calificado para Alana Gallardo y 10 años de cárcel para el menor de edad acusado. Según señalan, las pruebas que han sido recabadas serían suficientes para que estas condenas sean dadas.

El senador Matías Walker, fue tajante en esta situación: “A los niños no se les toca. Y estamos estableciendo una agravante de responsabilidad penal para que cada vez que sea víctima un niño, una niña o un adolescente, una persona en situación de discapacidad, una persona adulta mayor, exista una agravante de responsabilidad penal".

Este juicio se extenderá por 10 días y contará con 40 testigos, además de todas las pruebas que han sido reunidas hasta el momento en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Todo sobre Policial