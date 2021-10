Padre de Tamara Moya a más de siete meses del asesinato de su hija: "Los delincuentes quieren hacerte sufrir"

En el marco del primer capítulo del espacio "Exige el Chile que Sueñas" de Meganoticias, uno de los principales desafíos que la ciudadanía busca solucionar es el tema de la delincuencia, el cual ha generado cierta preocupación durante este último año y que además ha coincidido con la pandemia de coronavirus.

A siete semanas de las Elecciones Presidenciales, las víctimas de algunos de los casos policiales más impactantes del último tiempo han manifestado su postura frente a este complejo tema a partir de sus propias vivencias.

Cabe señalar que la según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, la victimización bajó 4.5%, pero la percepción de inseguridad aumentó 2,3%.

El testimonio del padre de Tamara Moya

Uno de los principales afectados por la delincuencia y la inseguridad ha sido la familia de Raúl Moya, padre de Tamara Moya, niña de 5 años que murió baleada por un grupo de delincuentes en la comuna de Huechuraba, tras una violenta encerrona ocurrida la noche del pasado domingo 1 de marzo.

"Te das cuenta de que tienes que lidiar con la peor cara de la humanidad creo yo. Una humanidad que es capaz de quitar la vida de una niña inocente y seguir viviendo como si nada, eso es lo más terrible. Este tipo de cosas uno piensa que las va a ver en las noticias, en las películas, y de repente te das cuenta de que te puede pasar a ti y a cualquiera en realidad", señaló Raúl.

Raúl afirma que estos siete meses desde el deceso de su hija han sido un infierno para él y su círculo más cercano y que lo único que lo mantiene en pie es la búsqueda de justicia.

"Más allá de que la cantidad de delitos haya disminuido, sea cierto o no, es indudable que la violencia ha aumentado de forma espantosa. O sea, ya tenemos delincuentes que no solo van en contra de tus bienes materiales, sino que quieren hacerte sufrir. Encuentran que eso es entretenido y ese es el tipo de criminal con el que nos estamos enfrentando ahora", afirmó.

¿Qué le exige al próximo Presidente?

En tanto, el padre de Tamara indicó que "si hay alguien que tiene que hacer algo para que esto acabe son los políticos, porque a mí tampoco me gustaría que el día de mañana todos andemos con una pistola arriba del auto y no porque yo no sea capaz de dispararle a un delincuente que esté tratando de hacerme daño, sino porque el día que todo el mundo ande con una pistola arriba del auto van a empezar a morir inocentes".

Por último, Raúl se dio el tiempo para hacer un llamado a los candidatos presidenciales y fue claro: "Yo le exijo al próximo Presidente de Chile que se preocupe del creciente aumento de la violencia y crueldad de los delincuentes, de que deje de lado las ideologías y empiece a preocuparse de las víctimas".

Caso Tamara Moya

El dramático caso de Tamara Moya provocó la indignación de millones de chilenos que salieron a las calles a marchar contra la delincuencia y la inseguridad. En el marco de esta problemática, incluso se presentó un proyecto llamado "Ley Tamara" que tiene como objetivo endurecer las penas a quienes cometan delitos de robo con homicidio contra niños, mayores de 60 años o personas con discapacidad.

A semanas del trágico suceso, se dio a conocer la muerte del presunto asesino de la menor, que falleció baleado por un funcionario de Carabineros en la comuna de Pudahuel a fines de marzo en un intento de portonazo. La Fiscalía posteriormente reveló que el delincuente efectivamente era investigado por el crimen de la pequeña de 5 años.

A raíz de este hecho, en abril, el padre de Tamara Moya entregó otra importante noticia, la detención de otros dos individuos que habrían estado involucrados en la muerte de su hija, quienes quedaron en prisión preventiva y con internación provisoria.

Pero más antecedentes siguieron saliendo a la luz, ya que en mayo se confirmó la detención de seis miembros de una peligrosa banda delictual vinculada al crimen de la niña y también a un violento robo a una joyería del Mall Alto Las Condes. Incluso, se conoció que el arma utilizada en la encerrona que terminó en la muerte de Tamara estaba en manos de los criminales.

Al día de hoy, la familia de Tamara sigue exigiendo justicia, tanto en las calles como en redes sociales y en medio del panorama de incertidumbre que viven ellos y otras familias en Chile producto de la delincuencia y la inseguridad.