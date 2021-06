Padre de Tamara y uso de armas ilegales: "Ninguna ley obliga a los delincuentes a entregarlas"

Un dato indica que en Chile se registran 1.714 personas que no reúnen la idoneidad requerida para mantener armas de fuego a su nombre, ya que poseen antecedentes penales o de violencia intrafamiliar.

Así lo indicó el reportaje del matinal Mucho Gusto de Mega y que apunta a que este armamento ilegal es utilizado por delincuentes para perpetrar robos, encerronas y asesinatos.

El tema fue abordado por los padres de Tamara, la niña de 5 años que murió baleada por un grupo de sujetos en Huechuraba en medio de una encerrona la noche del pasado domingo 1 de marzo.

"El panorama es desolador"

Sobre el tema, Raúl Moya sostuvo que "el panorama como ciudadanos frente a las autoridades es desolador. Que parlamentario lleva un proyecto para esto o que constitucionalista tiene dentro de sus prioridades buscarle a una solución al tema de la delincuencia cruda y cruel".

Agregó que "nosotros tuvimos una reunión con el Presidente Piñera y no sacamos nada, no le importa. El ministro del Interior (Rodrigo Delgado) y la subsecretaria de la Prevención del Delito (Katherine Martorell) son los únicos preocupados por nosotros a nivel personal, pero no hay un trabajo al tema".

La situación se acrecienta ante el hecho de que la Ley de Armas sigue estancada en el Congreso desde el 2008.

"Este es un problema del Estado de Chile y no de un gobierno en particular. A un delincuente no le importa por quién votaste cuando te pega un balazo", agregó Raúl Moyá.

Al cierre de este punto, agregó que "muchas veces la policía se frustra por tener que arriesgar la vida en la calle. Ese sujeto, de 17 años, que mató a la funcionaria de la PDI (Valeria Vivanco) en cuánto tiempo más ya estará en la calle".

"Quedé impactado cómo modifican las armas"

Para el padre de Tamara la solución no apunta a generar leyes, sino advirtió que "hay que tomar a estos tipos, meterlos presos y hacerlos pagar".

Además, señaló que "las armas llegan a manos de delincuentes por palos blanco que las adquieren, las pistolas a fogueo, que de paso, quedé impactado de cómo las modifican, o las toman en domicilios particulares. Por ahora ninguna ley obliga a los delincuentes a entregar las armas".

Para terminar, Raúl Moya reseñó: "Así se crea un tráfico negro de armas porque va a seguir existiendo la demanda y con algunas medidas, sólo se elimina un parte de la oferta, y ante la escasez, estas armas se venderán en un mercado negro y subirán de precio".

