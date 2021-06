Joven abusado por su padre tras detención del sujeto en Maipú: "Es un respiro en mi vida"

Una familia en Maipú comienza a sentir que se hace justicia ante un estremecedor caso de un padre, quien fue acusado y sentenciado a 10 años de cárcel por violación reiterada contra su propio hijo y que estuvo tres años prófugo de la justicia, hasta que la jornada de este lunes se entregó a la policía en Maipú.

Fue la madre de la víctima, Carolina, quien sorpresivamente se encontró el pasado domingo cara a cara con el hombre que permanecía libre y optó por avisar a la PDI, que desplegó un completo operativo que terminó con el sujeto siendo arrestado en la Segunda Comisaría de Santiago.

"Era como que me agarraban para el chiste"

La situación fue abordada por la propia víctima, su hijo, por estos días de 18 años, pero que vivió un verdadero calvario, que se dio a conocer cuando a los 12 años le relató a su abuela que sufría de abusos de su padre desde los 4 años.

Esto generó que su progenitor terminara siendo condenado a 10 años de cárcel, sentencia que no cumplió por permanecer tres años prófugo.

"Me siento pésimo porque pasamos un montón de años, donde tuve que salir de clases para ir al sicólogo y pasar por cuatro terapias", comenzó relatando el joven al matinal Mucho Gusto.

"Terminaba un proceso y tenía que volver a lo mismo. Pasé por pruebas y un montón de cosas para que después digan 'no, se fugó el tipo'. Era como que me agarraban para el chiste".

Además, sobre el mismo tema agregó: "A ellos le dieron la condena y su familia estaba descansando, yo en cambio tenía que estar acudiendo al psicólogo y después la terapia, donde contaba la historia una y otra vez".

"Al fin se hace justicia, al fin agarran a uno"

Consultado sobre su sentir al ver a su abusador libre y en la calle, el joven sostuvo que "me daba dolor y rabia. Cuando estaba prófugo hacía como que no me acordaba, pero lo vimos el domingo y quisimos hacer algo".

"Mis papás no me querían exponer, pero yo quería hacer algo. Yo hacía los afiches acá y mi mamá no me dejaba ir, ella daba la cara", agregó hasta que decidió enfrentar la situación.

"Le dije a mi mamá, a mi familia: 'si, voy a hacer algo'. No me puedo seguir escondiendo porque tiene que pagar y hay que seguir hasta el final", declaró.

Sobre su sentir tras ver a su padre detenido, aseveró que "al fin se hace justicia, al fin agarran a uno. Y ahora veo que mi familia podrá descansar y podrá dar vuelta la página. Es un respiro en mi vida".

Además, sobre el proceso vivido sentenció que "me da pena por el resto de la familia porque ninguno creyó en mi. Todos ellos (el entorno de su padre) fue declarar en mi contra, todos testificaron a favor de él".

Todo sobre Policial