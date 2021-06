Acusan trabas para pago de bono de $1 millón a feriantes: proyectos buscan quitar exigencias

En el marco de la promulgación de la ley que establece la entrega de diferentes bonos y ayudas económicas a micro, pequeñas y medianas empresas, durante los últimos días se ha generado una polémica en torno al caso de los feriantes, debido al criterio utilizado por el Gobierno.

En efecto, desde la oposición acusan que el Ejecutivo está haciendo una interpretación errónea respecto a quiénes de los trabajadores de ferias libre serían beneficiarios del bono de $1 millón, por lo que se han presentado proyectos de ley que busca zanjar la discusión.

Ministro de Economía

La controversia tiene lugar luego de que el ministro de Economía, Lucas Palacios, señalara que la ayuda les sería entregada a quienes estén formalmente en el régimen ProPyme, es decir, con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Habían algunos grupos que funcionaban en la informalidad y para ello nosotros habíamos generado un plan de formalización para poder ayudarlos también con recursos a la vena, un programa simplificado que lo tenemos diseñado, dentro de los cuales estaban también las ferias libres", señaló el titular de la cartera, según recoge Bío-Bío.

En esta línea, el secretario de Estado detalló que existen tres tipos de feriantes, siendo solo un grupo de ellos, beneficiarios de la ley, los que son empresa, según dijo.

"Están los que tienen permiso municipal y son formales, es decir, están inscritos en primera categoría, que era el origen y el destino de esta ley; están aquellos que tienen permiso municipal y no están inscritos en primera categoría, desde ese punto de vista no son empresas, no son pymes; y están, por otro lado, los ‘coleros’ que no tienen ninguno de los dos", expresó.

La interpretación revelada por el ministro de Economía fue ampliamente rechazada por parte de la oposición y, en efecto, hasta ahora hay dos proyectos de ley ingresados en el Congreso que buscan incluir a todos los trabajadores de ferias libres que tengan permiso municipal entre los beneficiarios.

Segpres

Lo anterior, dado que el Gobierno, a través del ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, advirtiera que en el artículo 11 de la norma se señala la siguiente expresión: "Se entenderá que los microempresarios pertenecientes al rubro de ferias libres son beneficiarios del bono establecido en el artículo 1 de esta ley por el solo hecho de tener el permiso municipal respectivo al día".

Al respecto, Ossa manifestó que "quisiera que quede en la historia fidedigna de la ley que es un texto que menciona a los microempresarios, y los menciona literalmente, y los microempresarios tienen una determinada definición en otra ley".

¿Qué dicen los proyectos de oposición?

Frente a esto, los senadores Álvaro Elizalde (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Guillier (IND), Juan Ignacio Latorre (RD) y la presidenta de la corporación, Yasna Provoste (DC), ingresaron una iniciativa que busca destrabar el asunto.

Específicamente, los legisladores afirman que la expresión "microempresarios" presente en la ley, no hace referencia estricta a la definición legal de estos.

Por tanto, en pos de interpretar el controvertido artículo, el proyecto de los senadores expresa: "Que los titulares de puestos en ferias libres podrán acceder a los beneficios establecidos en dicho cuerpo legal, bastando con disponer de permiso municipal al día, no requiriéndose iniciación de actividades tributarias ni otro tipo de exigencias vinculadas al concepto de microempresario".

Por otro lado, la bancada de diputados del Partido por la Democracia e independientes ingresaron otro proyecto de ley que reemplaza una expresión del inciso cuarto del artículo 11, la cual eximiría de las exigencias de iniciación de actividades e incluiría a quienes tengan el permiso municipal respectivo al día.

Ver cobertura completa

Todo sobre Bonos