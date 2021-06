Seguimiento con drone, balazo y golpes: mujer iraní denuncia agresiones de novio chileno

¿Qué pasó?

Aunque se denuncie una y otra vez al agresor y las causas sean judicializadas, esto no asegura que las víctimas de violencia intrafamiliar tengan mayor protección o apoyo ante este tipos de situaciones que vulneran el bienestar de las mujeres, que claman mayor ayuda.

Así lo reflejó Nehzat Najad, quien hace 21 años llegó desde Irán a Chile y en el 2012 empezó una relación con un chileno, vínculo que comenzó con violencia psicológica y que derivó en graves maltratos físicos.

Ante la situación, el 2019 optó por denunciar a su agresor, pero hasta el día de hoy vive con el miedo y el temor a sus espaldas.

La siguió a la playa con dron y atentó contra su vida

Nehzat Najad narró el calvario que vivió al señalar a Meganoticias que "discutíamos porque no me dejaba salir. Un día me tomó del cuello, me levantó y, tiene harta fuerza, y me dijo te voy a golpear tan fuerte que saltai hasta la ventana y que nadie sabrá cómo moriste".

En ese instante, optó por entablar la denuncia, pero el acusado sólo recibió una orden de alejamiento que nunca cumplió y los episodios de violencia continuaron.

Algunos de alta gravedad, donde su expareja la persiguió con un drone cuando fue a la playa y le disparó a una ventana de su hogar.

"Fue un balazo de fuera. Era una pelota redonda que fue lanzada de un rifle comprimido", relató la mujer.

A pesar del hecho y a dos años de la denuncia, al agresor sólo se le decretó como medida judicial la firma mensual, sin orden de alejamiento.

"Las mujeres denuncian, pero el proceso dura mil años"

Consultada sobre el accionar de la justicia, Nehzat Najad aseveró que "siempre dicen que las mujeres no denuncian. Sabe usted cuántas veces fui a tribunales, sabe cuántas veces fui a fiscalía y la cantidad de veces que llamé, escribí, pedí de todo. Así que no digan que las mujeres no denuncian. Las mujeres denuncian, pero el proceso dura mil años".

Así, al igual que otros casos de violencia intrafamiliar se apunta a la falta de mayor ayuda, tarea que está en manos de Carabineros, PDI, Fiscalía y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Esta última entidad a cargo de Mónica Zalaquett sostuvo que "la ruta de la denuncia es una ruta difícil y tenemos conciencia y estamos trabajando con todos los actores de esta ruta para eliminar estos nudos críticos".

Sin embargo, al cierre de sus dichos sentenció que "muchas mujeres que viven situaciones complejas piensan que el Ministerio de la Mujer podrá dar respuesta, pero lamentablemente por mandato, por glosa, no tenemos el recurso humano, ni el presupuesto para aquellas respuestas".

Todo sobre Violencia contra la mujer