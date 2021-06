Aforos, flexibilidad al comercio, clases: el Plan Paso a Paso 2.0 que evalúa el Minsal

El Gobierno, a través del ministerio de Salud, junto a otras carteras involucradas, se encuentran preparando cambios al actual Plan Paso a Paso, los cuales tendrían que ver con, a nivel general, un cierto relajamiento de algunos de sus ejes.

Lo anterior, en medio de las conversaciones que ha llevado adelante el Gobierno con distintos partidos políticos, sobre todo del oficialismo, con el objetivo de asegurar los votos para la extensión del Estado de Excepción por Catástrofe.

Dicho proyecto será ingresado este jueves por el Ejecutivo al Congreso, donde necesita de mayoría simple en ambas Cámaras (la mitad más uno de los parlamentarios presentes).

Respecto a los cambios en el plan Paso a Paso, en tanto, fuentes de La Moneda indican que se realizaría durante los próximos días.

Los cambios

Rubro gastronómico

Se trataría de un Plan Paso a Paso 2.0 que integraría una flexibilización de las medidas restrictivas al rubro gastronómico, por ejemplo, respecto a su aforo. Esto, en sintonía con las exigencias planteadas por la UDI durante este miércoles.

Toque de queda

Esta medida podría verse potenciada por un probable acotamiento del toque de queda a las 00:00 horas, el cual será decretado en sectores determinados que registren baja positividad.

En relación a lo anterior, desde el Palacio no descartan que haya regiones con el mismo toque de queda actual (22:00 horas) y otras que lo tengan retrasado a las 23:00 o 00:00 horas.

Salida de Cuarentena

Asimismo, se señala la posibilidad de que durante los próximos días, un total de 5 millones de personas, aproximadamente, puedan salir de cuarentena, en virtud de un anuncio que haría el Minsal.

Clases

También se esperan cambios en cuanto al plano educativo, en línea con lo expresado por el ministro de la cartera, Raúl Figueroa, quien señaló que habrían anuncios relevantes.

"Lo que nosotros estamos planteando es que establecimientos que están funcionando en fase 2, cuyos territorios bajen a cuarentena, puedan seguir funcionando, a pesar de la cuarentena. Eso es lo que hemos planteado y que es un tema que estamos trabajando", manifestó en el matinal de Mega Mucho Gusto.

Aforos

Otro ministro que dio luces de cambios en el Plan Paso a Paso fue Lucas Palacios, ministro de Economía, quien sostuvo en Radio Pauta que "estamos evaluando si es que en algunos recintos podemos aumentar el nivel de aforo".

En esta línea, agregó que "ha avanzado rápido el proceso de vacunación y estamos observando los resultados. Debiéramos ir avanzando hacia un desconfinamiento gradual de todas las comunas que están en cuarentena, porque están disminuyendo los contagios. Y a medida que vaya disminuyendo la presión hospitalaria, eso permitirá que se vayan activando distintos sectores de la economía".

Condiciones de la UDI

Durante esta jornada, además, el presidente de la UDI, diputado Javier Macaya, detalló las condiciones que puso el partido para la aprobación del Estado de Excepción Constitucional.

"Hemos mantenido una postura al respecto de que para nosotros el estado de excepción como se está llevando hasta el día de hoy, con cuarentenas rígidas, sin libre movilidad para los vacunados, sin medidas especiales para las pequeñas y medianas empresas, particularmente el rubro gastronómico nosotros no lo vamos a aceptar, lo vamos a rechazar", señaló.

Ver cobertura completa

Todo sobre Estado de catástrofe