"Que se mojen el culo": Cristián de la Fuente lanza potente llamado a políticos tras relato de madre de Tamara Moya

21 abr. 2022 - 14:00 hrs.

Este jueves con el matinal "Mucho Gusto" tuvo como invitada a Camila Almonacid, madre de Tamara Moya, la niña de solo cinco años que fue brutalmente asesinada en una "encerrona" en la comuna de Huechuraba.

"Mi bebé tenía cinco años, cómo sigo viviendo después de ver morir a mi hija", fueron las crudas palabras de Camila, a poco más de un año de la muerte de la pequeña.

A la conversación, se sumó el actor chileno Cristián de la Fuente y su esposa, Angélica Castro, quienes expresaron su apoyo a Camila luego de que vivieran un violento intento de asalto a comienzos de marzo, el cual resultó con su hija Laura baleada en sus piernas.

"Tenemos la suerte de que Laura se salvó"

En este contexto, el matrimonio remarcó que más allá de la reflexión sobre este tipo de casos, se deben tomar acciones concretas. "Aquí hay que hacer algo, hay que trabajar, mojarse el culo y que la "Ley Tamara" sea realidad", partió diciendo el intérprete.

"Nosotros hoy tenemos un problema de violencia gigantesco, que si no somos capaces de leerlo y de hacer algo nos vamos a ir a la mierda", enfatizó.

En la misma línea, agregó que "a todos los políticos les he dicho que se mojen el culo y me voy a juntar con esos políticos, el domingo vamos a estar en mi casa con Camila y Raúl (padre de Tamara) haciendo lo que se pueda".

Asimismo, De la Fuente empatizó con los padres de Tamara Moya y se refirió a la traumática experiencia vivida con su hija adolescente: "No puede haber más papás que vivan lo que está viviendo Camila y lo que está viviendo Raúl, Camila ya lo perdió y está ahí abriendo su corazón para que nadie más lo viva", expresó.

"Nosotros tenemos la suerte de que Laura se salvó, pero no podemos ser más ciegos, no podemos seguir siendo espectadores, aquí hay que meter las manos al barro y trabajar para que vivamos en un país sin violencia", señaló.

Por su parte, Angélica Castro, se sumó a las palabras de Cristián: "Esto no es seguir pensando, esta ley tiene que aprobarse ya, no podemos seguir esperando que sigan más muertes de personas vulnerables y no se tomen las acciones, porque son agravantes gigantescas".

Revisa el momento

Todo sobre Famosos chilenos