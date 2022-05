"Son jaurías": Así operan las violentas "Hienas de Agustinas" que asaltan a clientes de casas de cambio

12 may. 2022 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las llamadas "Hienas de Agustinas" son una banda de delincuentes que operan en el sector donde se ubican varias casas de cambio en la calle del mismo nombre. Estos asaltantes "marcan" a sus víctimas, los siguen a pie, en micro, en metro y también en auto; hasta que los atacan y les roban el dinero.

Los "marcadores"

Tal como si se tratara de un trabajo de oficina, en varios días de seguimiento por parte del equipo de Meganoticias Reportajes, se evidenció como los líderes de esta banda operan durante todo el día fuera de las casas de cambio.

"Desde las nueve de la mañana, hasta tarde, la hora de cierre de las distintas casas de cambio, ellos están presentes todo el día. Un día son tres personas, hemos tenido un peak de hasta 30 personas observando", explica un trabajador del sector que prefiere resguardar su identidad.

Esta observación, es con la cual los miembros de la banda conocidos como "marcadores" identifican a quienes entran a las casas de cambio. Con esto, avisan a la denominada "cola", un grupo de delincuentes que siguen a la víctima hasta donde sea necesario para asaltarlo.

Dentro de los "marcadores" conocidos del lugar se encuentra Lucio Guillermo Vela Melitón, un ciudadano peruano de 25 años que no tiene antecedentes policiales en Chile. Otro de estos es Lenin Emiliano Alcántara Benites, también peruano, de 43 años y que registra antecedentes por conducción en estado de ebriedad y conducción sin licencia.

Las "Hienas de Agustinas"

Tras el seguimiento, el cual incluso puede llegar a ser por varias comunas abordo del transporte público, los grupos de asaltantes atacan rápida y violentamente a sus víctimas.

"Es una jauría de hienas, son jaurías. Van cinco, siete, diez personas por una persona. ¿Qué va a hacer una persona? Nada, no puede hacer nada", cuenta Julián, hombre que trabaja en el sector y que ha presenciado estos violentos asaltos.

"Es bastante impresionante la agresividad que tienen y la forma como que a ellos no les importa nada. No les importa que haya más personas, que sea un local comercial... No. La verdad que ellos son verdaderos perros de presa", agrega Fernando, otro trabajador del lugar.

Este último, además denuncia el "total descaro" con que actúan estas bandas, en las que incluso se puede ver a sus miembros "trabajando" en compañía de sus hijos.

Estas organizaciones criminales también están compuestas por varias mujeres y además sus líderes constantemente están "invitando" a nuevas personas para unirse a sus delitos.