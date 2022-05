Propuesta de IFE de invierno: ¿Cuánto dinero recibirían las familias de cuatro personas?

11 may. 2022 - 08:00 hrs.

El diputado Jaime Naranjo (PS) sigue profundizando en su idea de entregar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de invierno, que sea capaz de cubrir las necesidades de las familias más vulnerables del país durante los meses de bajas temperaturas como junio, julio y agosto.

Son varias semanas las que lleva el parlamentario oficialista insistiendo con su propuesta, a la que se han sumado incluso desde la oposición para pedirle al Gobierno que restablezca el beneficio que se entregó hasta 2021.

Por el momento, la petición que hacen los congresistas es solamente una idea. Sin embargo, el propio Naranjo sostuvo que "en los próximos días o semanas vamos a tener una buena noticia", a propósito de las conversaciones que ha sostenido con autoridades del Ejecutivo, según aseguró.

Todo sobre Ingreso Familiar de Emergencia

¿Quiénes serían los principales beneficiarios del IFE de invierno?

En los últimos días, Naranjo ha entregado varios detalles acerca del eventual beneficio. Primero manifestó que "conversando la posibilidad de que pueda haber un IFE, tal vez más acotado, más focalizado; o un bono durante algunos meses para ayudar a la gente que pueda estar pasándolo mal".

Agregó que los montos serían destinados a "personas que probablemente no van a encontrar trabajo o sus ingresos son muy precarios y requieren de una ayuda adicional".

De implementarse este Ingreso Familiar de Emergencia, el socialista postula que sea entregado al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. De ser así, se diferenciaría del IFE Universal, cuando durante la segunda mitad de 2021 llegó al 90%.

"Lo importante es que el 60% más vulnerable de nuestro país no quede en una situación de abandono ni de olvido frente a esta crisis sanitaria y económica que aún persiste", señaló el congresista.

¿Cuánto dinero recibiría una familia de cuatro personas?

La última actualización que hizo Naranjo consiste en los supuestos montos del IFE de invierno que recibirían las familias, detallando la cifra según la cantidad de miembros que compongan el hogar.

"Estos montos son mucho más modestos, y por eso espero que el Gobierno acoja esta iniciativa (...) cuando no hay plata en el hogar, no interesa si la inflación es alta o baja, porque no hay plata para comprar", concluyó.

A continuación, revisa los montos que eventualmente recibirían las familias:

Todo sobre Bonos IFE